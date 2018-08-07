07.08.2018 16:28

Геннадий Кернес обсудил с главой миссии ОБСЕ в Харькове ход судебного дела в Полтаве

Международных наблюдателей интересует ход и нарушения в суде по делу против Харьковского городского головы, а также предвыборная ситуация в городе и стране.



// city.kharkov.ua

7 августа Харьковский городской голова Геннадий Кернес встретился с представителями Харьковского офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с Бо-Эвертом Линне. Речь шла о ходе судебного дела в Киевском суде Полтавы, которое слушается с 2015 года.



«Мы следим за процессом и стараемся присутствовать на всех заседаниях. Уверен, что независимые наблюдения ОБСЕ важны для общей оценки соблюдения законности и прав человека в этом неоднозначном деле», – отметил Бо-Эверт Линне.



Геннадий Кернес сказал, что, кроме публичного давления со стороны МВД, суд получает угрозы от людей, называющих себя активистами. «Недавно они вломились в помещение суда, запугивали сотрудников», – сообщил он.



Также международные наблюдатели задали вопросы о беспорядках, которые произошли на сессии Харьковского городского совета в июне 2018 года. Заместитель главы Харьковского офиса ОБСЕ Хатуна Маргулия находится на большинстве заседаний сессии и была свидетелем погрома в мэрии.



«Возможно, вы видели, а нам это известно точно, что и в Полтаве, и в зале сессии были одни и те же люди. Уверен, они действуют по команде, и с приближением выборов попыток дестабилизации будет больше. Это не похоже на 2014 год, когда по всей Украине были попытки силового захвата органов власти. Тогда врага было видно в лицо, а теперь он часто действует по указке власти. Очевидно и то, что у нас нет взаимодействия с правоохранительными органами. Мы, со своей стороны, сотрудничаем, делаем, что требуют, но о согласованных действиях, к сожалению, говорить нельзя», – сказал в ходе встречи городской голова.