20.08.2018 18:46

После ночной стрельбы в горсовете могут пересмотреть условия охраны здания

Простреленные насквозь стекла. Так еще в течение первой половины дня понедельника выглядели входные двери Харьковской мэрии после ночной стрельбы.



// Нацполиция

Позже, после разрешения правоохранительных органов, коммунальщики взялись их менять. А вот у этих дверей, у турникета и лежал охранник, который ночью получил огнестрельное ранение.

Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета:

Геннадий тут работал лет 15, наверное. До этого он работал в ГСО и тут он, в горсовете, лет 15 и реально очень хороший человек. Очень порядочный, очень спокойный, разсудительный и он умеет гасить всякие конфликтные ситуации. Горсовет уже оказывает помощь. Всё, что ему надо и, более того, сейчас мы в горсовете собираем деньги ему на лечение. Завтра кровь пойдём сдавать, потому что ему нужна любая кровь, любой группы в больших количествах.



Застреленный же в ночь на 20 августа злоумышленником полицейский был полностью экипирован, свидетельствуют его руководители. Однако пули 29-летнему Дмитрию Кириенко попали в бок. Это наиболее уязвимое место, не защищенное пластинами бронежилета.



Размик Оганисян, и.о. начальника УПП в Харьковской области:

Осталась жена 1991 года рождения Анна Кириенко и маленькая дочь, ей почти 2 года. Что могу за него сказать, он временно исполнял обязанности заместителя командира роты номер 2 батальона номер 4. То есть фактически он занимал должность руководителя, руководил подразделением. Около 30 человек у него было в подчинении. Это был очень отважный человек.



После ночной трагедии в мэрии планируют пересмотреть условия охраны здания.



Юрий Сидоренко, директор Департамента по делам информации и связей с общественностью Харьковского горсовета:

Возможно, после того, что сейчас произошло, действительно, станет вопрос о том, чтобы пересмотреть и условия охраны, и как это должно происходить, и чем должны быть оснащены те люди, которые охраняют горсовет.

Напомним, 20 августа около 00:37 неизвестный мужчина открыл стрельбу у здания Харьковского горсовета. Он ранил охранника и открыл стрельбу по патрульным. Полицейский Дмитрий Кириенко получил два огнестрельных ранения, от которых скончался в больнице. Раненый охранник находится в больнице в стабильно тяжелом состоянии.