05.09.2018 15:19

Виновник смертельного ДТП, погубивший младенца, предстанет перед судом

Обвинительный акт направлен в суд.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура области, в Коминтерновский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении водителя, виновного в смертельном ДТП с младенцем на пр. Гагарина (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, происшествие случилось 14 июля этого года.

27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 нарушил правила дорожного движения и, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил детскую коляску. После этого автомобиль въехал в электроопору.



В результате аварии 5-месячный малыш, находившийся в коляске, получил многочисленные травмы, от которых скончался в больнице. Мать мальчика, которая в момент ДТП находилась рядом с коляской, значительных телесных повреждений не претерпела.



По данным экспертизы водитель был трезв. Однако, как выяснилось что автомобиль имел технические неисправности, в частности, проблемы тормозной системой.

Кроме того, согласно показаниям врача, водитель должен управлять транспортным средством в очках или линзах, однако мужчина проигнорировал эти требования.



Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей. Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.