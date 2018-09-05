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05.09.2018  15:19   

Виновник смертельного ДТП, погубивший младенца, предстанет перед судом

Обвинительный акт направлен в суд.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает Прокуратура области, в Коминтерновский районный суд Харькова направлен обвинительный акт в отношении водителя, виновного в смертельном ДТП с младенцем на пр. Гагарина (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, происшествие случилось 14 июля этого года. 

27-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107 нарушил правила дорожного движения и, не справившись с управлением, выехал на тротуар, где сбил детскую коляску.  После этого автомобиль въехал в электроопору.
 
 В результате аварии 5-месячный малыш, находившийся в коляске, получил многочисленные травмы, от которых скончался в больнице.  Мать мальчика, которая в момент ДТП находилась рядом с коляской, значительных телесных повреждений не претерпела.
 
 По данным экспертизы водитель был трезв.  Однако, как выяснилось что автомобиль имел технические неисправности, в частности, проблемы тормозной системой. 

Кроме того, согласно показаниям врача, водитель должен управлять транспортным средством в очках или линзах, однако мужчина проигнорировал эти требования.
 
 Сейчас по требованию прокуратуры подозреваемый находится под стражей.  Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  погиб младенец, дтп, харьков, смерть, виновник, суд
 
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