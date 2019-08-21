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21.08.2019  12:12   

Программу по борьбе с наркоманией приняли в Харькове

Комплексную программу по противодействую распространению наркомании и снижению вреда от употребления психоактивных веществ «Чистый город» на 2019-2020 годы утвердили сегодня, 21 августа, на сессии Харьковского городского совета.


// city.kharkov.ua

Как сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес, программа направлена на профилактику и предотвращение употребления психотропных веществ среди школьников и молодежи Харькова. Она включает ряд мероприятий, в том числе разъяснительную работу и пропаганду здорового образа жизни в учебных учреждениях, которая начнется уже с 1 сентября, а также масштабную информационную кампанию о вреде наркотиков на местных телеканалах, в транспорте и пр.

Кроме этого, в рамках программы предусмотрено финансирование мероприятий сотрудников Нацполиции, направленных на борьбу с незаконной торговлей психотропными веществами.

«Сегодня наш город кричит «нет» наркомании. Это новая программа, в рамках которой мы уже начали активное сотрудничество с правоохранительными органами и общественными организациями. Программа будет финансироваться из местного бюджета для того, чтобы мы могли оказывать помощь всем, кто хочет бросить эту заразу. Для этого нам необходимо содействие врачей, психологов и других специалистов, которые общими усилиями дадут людям шанс выйти из этого «пике», - подчеркнул Геннадий Кернес.

Также он отметил, что в городе будут активно бороться с рекламой наркотиков в виде интернет-адресов.

«Мы создадим карту всех закладок и интернет-адресов, которые нарисованы на фасадах зданий по городу, чтобы в дальнейшем для тех, кто этим занимается, это было как «минное поле», - добавил Геннадий Кернес.

Напомним, по инициативе городского головы в Харькове планируется создать Городской ресурсный центр для борьбы с наркоманией и помощи зависимым.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  сессия, программа, харьков, наркомания, борьба
 
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