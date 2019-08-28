28.08.2019 08:38

Харьков цифровой. Как в городе внедряют распоряжение мэра

Городской голова Геннадий Кернес подписал распоряжение, направленное на то, чтобы еще больше услуг харьковчане могли получать в электронном виде. Отвечает за реализацию проекта - Департамент регистрации и цифровой развития.



// izvestia.kharkov.ua

В Харькове реализу.т проект «Город в смартфоне». Он предусматривает, что впоследствии горожане смогут получать по телефону всю необходимую информацию, связанную с работой города, а также оплачивать услуги онлайн. Согласно решению сессии Департамент регистрации переименовали, и теперь он носит название – регистрации и цифрового развития. Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес подписал соответствующее распоряжение, и его уже начали воплощать в жизнь.

«Согласно распоряжению мэра мы должны внедрить максимальное количество электронных сервисов, чтобы наши горожане, харьковчане были избавлены от необходимости получать соответствующие справки, документы, тратить время на визиты в городские учреждения и предприятий. Больше года уже работает Портал электронных сервисов города Харькова и благодаря этому Портала уже сотни тысяч соответствующих справок были выданы», – рассказал директор Департамента регистрации и цифрового развития Олег Дробот.



Сейчас город ведет переговоры с различными ведомствами и министерствами чтобы услуги, которые предоставляются на общегосударственном уровне, харьковчане могли получать через Портал электронных сервисов, говорит Олег Дробот. В частности, чтобы в электронном виде можно было зарегистрировать место проживания или недвижимость. Также переговоры ведутся и с городскими коммунальными предприятиями.



«Яркий пример – это услуга, которая основана на общегосударственном уровне, «е-малятко». Это когда родители новорожденного в рамках одной комплексной услуги получают все, связанные с рождением. Будь это медицинские документы, регистрация самого рождения, как акта гражданского состояния, это получение помощи и всех удостоверений, и справок, которые нужно собрать после рождения ребенка по украинскому законодательству», – говорит Олег Дробот.



Распоряжение городского головы предусматривает немало пунктов цифрового развития, отметил Олег Дробот. В частности, электронный документооборот, создание единого идентификатора физического лица, электронную демократию, цифровую грамотность и реализацию многих проектов, которые помогут харьковчанам значительно экономить свое время и быть осведомленными.