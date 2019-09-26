26.09.2019 09:02

Чат-бот для борьбы с наркотиками: помощь или угроза (ВИДЕО)

Ради будущего города и страны – именно с такой целью мэр Харькова Геннадий Кернес предложил начать борьбу с распространением наркотиков. Механизмов для работы было избрано много, один из таких алгоритмов придумала киберполиция.



// izvestia.kharkov.ua

Речь идет о недавно внедренном чат-боте. Что он из себя представляет и насколько он эффективен?



Чат-бот, который поможет не только выявить, но и заблокировать каналы в мессенджере, распространяющие наркотики. Так представители киберполиции представили свою новинку.



Соответствующую технологию ввели в телеграмме. Принцип работы такой: харьковчанин должен присоединиться к чат-боту и заблокировать все предложенные ему магазины с запрещенными веществами.



Вячеслав Марков, декан факультета киберполиции в Харьковском национальном университете внутренних дел:

Разработана программа чат-бота, где прописаны алгоритмы, которые позволяют работать с наркоадресами, позволяют их архивировать, систематизировать, анализировать, что обязательно нужно для последующей работы правоохранительных органов, а так же позволяет консолидировать граждан и делать максимально для них всю работу, для того, чтобы граждане становились условными активистами и принимали участие непосредственно в блокировке наркоадресов в Telegram.



Только неравнодушие, сплоченность и активность поможет в борьбе с глобальной проблемой - с наркотиками. Эта цель была главной для Харьковского городского совета и мэра Геннадия Кернеса, поэтому в мэрии разработали программу «Чистый город».



Так как распространение наркотиков уже давно идет через соцсети, идею киберполиции рассмотрели. Тем более эта цель требовала действий совместно с полицией. Поэтому чат-бот все же запустили, он работает уже 5-й день. И все же, в какую сторону может быть направлена ​​эта новинка? Правовой или противоправный. Ведь у человека есть выбор: заблокировать канал с наркотиками, предлагаемый чат-ботом, или стать его пользователем.



Журналисты решили узнать у киберполиции, как они отслеживают действия людей, которые присоединились к этой программе в мессенджере. И услышали следующий ответ.



Вячеслав Марков, декан факультета киберполиции в Харьковском национальном университете внутренних дел:

Мы не даем магазин, я еще раз говорю, если вы нацелены, я извиняюсь, провоцировать меня.

– Нет, я спрашиваю.

– Я с честью выполняю свой долг, я вам скажу честно и делаю больше, чем могу, поэтому не надо меня провоцировать.

– Я не провоцирую, а спрашиваю.

– Я абсолютно открыто сижу перед вами и делаю то, что не делал никто.



Немного остыв, представитель киберполиции объясняет: действия людей, которые присоединились к чат-боту, не отслеживают, ведь цель была другой.



Вячеслав Марков, декан факультета киберполиции в Харьковском национальном университете внутренних дел:

Естественно, если мы администрируем, мы видим все логи, это абсолютно, естественно, но у нас физически нет возможности анализировать все. Зачем нам, анализировать вещи, которые нам не нужны? Наша основная задача - блокировать адреса. Ну какая мне разница, в тех лого, которые не участвуют в этих процессах. Я ж не ставлю задачу следить за вами.



То есть анализ действий собственных подписчиков они не отслеживают и, наверное, не знают, каким образом человек использует этот чат: чтобы купить наркотики или, наоборот, заблокировать дилера. И это при том, что активность этой новинки впечатляющая, заверил один из разработчиков.



Владислав, студент, разработчик чат-бота:

У нас есть информация о том, сколько каждый магазин пожаловался и очень большой процент, я сейчас не скажу какой, людей, активистов, им приходит сообщение и они жалуются, то есть большая активность активистов.



Процент пожаловавшихся очень большой, а вот статистика чат-бота говорит, что из 672 каналов, распространяющих наркотики, заблокированы только 7. За пять дней работы. И опять возвращаемся к вопросу, не станет ли этот бот еще одной платформой для осведомленности, где именно и как можно приобрести запрещенные вещества.



Владислав, студент, разработчик чат-бота:

Вообще, мне кажется, наркоман не будет пользоваться ссылкой без отзывов, без ничего, мне кажется. Я анализировал сложившуюся ситуацию, все пользуются наркобордами, сайтами специализированными, они могут получать отзывы, ведь наркоман тоже выбирает, где ему получать эти наркотики.



В итоге чат-бот, представленный полицией как помощь в блокировании распространения наркотиков через мессенджеры, имеет довольно противоречивый эффект от внедрения. К тому же, не на всех моделях телефона можно заблокировать эти каналы. Но это обещают в киберполиции течение недели исправить.



