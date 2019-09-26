Главная Новости Власть Чат-бот для борьбы с наркотиками: помощь или угроза (ВИДЕО)
26.09.2019  09:02   

Чат-бот для борьбы с наркотиками: помощь или угроза (ВИДЕО)

Ради будущего города и страны – именно с такой целью мэр Харькова Геннадий Кернес предложил начать борьбу с распространением наркотиков. Механизмов для работы было избрано много, один из таких алгоритмов придумала киберполиция.


// izvestia.kharkov.ua

Речь идет о недавно внедренном чат-боте. Что он из себя представляет и насколько он эффективен?

Чат-бот, который поможет не только выявить, но и заблокировать каналы в мессенджере, распространяющие наркотики. Так представители киберполиции представили свою новинку.

Соответствующую технологию ввели в телеграмме. Принцип работы такой: харьковчанин должен присоединиться к чат-боту и заблокировать все предложенные ему магазины с запрещенными веществами.
 
Вячеслав Марков, декан факультета киберполиции в Харьковском национальном университете внутренних дел:
Разработана программа чат-бота, где прописаны алгоритмы, которые позволяют работать с наркоадресами, позволяют их архивировать, систематизировать, анализировать, что обязательно нужно для последующей работы правоохранительных органов, а так же позволяет консолидировать граждан и делать максимально для них всю работу, для того, чтобы граждане становились условными активистами и принимали участие непосредственно в блокировке наркоадресов в Telegram.

Только неравнодушие, сплоченность и активность поможет в борьбе с глобальной проблемой - с наркотиками. Эта цель была главной для Харьковского городского совета и мэра Геннадия Кернеса, поэтому в мэрии разработали программу «Чистый город».

Так как распространение наркотиков уже давно идет через соцсети, идею киберполиции рассмотрели. Тем более эта цель требовала действий совместно с полицией. Поэтому чат-бот все же запустили, он работает уже 5-й день. И все же, в какую сторону может быть направлена ​​эта новинка? Правовой или противоправный. Ведь у человека есть выбор: заблокировать канал с наркотиками, предлагаемый чат-ботом, или стать его пользователем.

Журналисты решили узнать у киберполиции, как они отслеживают действия людей, которые присоединились к этой программе в мессенджере. И услышали следующий ответ.
 
Вячеслав Марков, декан факультета киберполиции в Харьковском национальном университете внутренних дел:
Мы не даем магазин, я еще раз говорю, если вы нацелены, я извиняюсь, провоцировать меня.
– Нет, я спрашиваю.
– Я с честью выполняю свой долг, я вам скажу честно и делаю больше, чем могу, поэтому не надо меня провоцировать.
– Я не провоцирую, а спрашиваю.
– Я абсолютно открыто сижу перед вами и делаю то, что не делал никто.

Немного остыв, представитель киберполиции объясняет: действия людей, которые присоединились к чат-боту, не отслеживают, ведь цель была другой.
 
Вячеслав Марков, декан факультета киберполиции в Харьковском национальном университете внутренних дел:
Естественно, если мы администрируем, мы видим все логи, это абсолютно, естественно, но у нас физически нет возможности анализировать все. Зачем нам, анализировать вещи, которые нам не нужны? Наша основная задача - блокировать адреса. Ну какая мне разница, в тех лого, которые не участвуют в этих процессах. Я ж не ставлю задачу следить за вами.

То есть анализ действий собственных подписчиков они не отслеживают и, наверное, не знают, каким образом человек использует этот чат: чтобы купить наркотики или, наоборот, заблокировать дилера. И это при том, что активность этой новинки впечатляющая, заверил один из разработчиков.
 
Владислав, студент, разработчик чат-бота:
У нас есть информация о том, сколько каждый магазин пожаловался и очень большой процент, я сейчас не скажу какой, людей, активистов, им приходит сообщение и они жалуются, то есть большая активность активистов.

Процент пожаловавшихся очень большой, а вот статистика чат-бота говорит, что из 672 каналов, распространяющих наркотики, заблокированы только 7. За пять дней работы. И опять возвращаемся к вопросу, не станет ли этот бот еще одной платформой для осведомленности, где именно и как можно приобрести запрещенные вещества.
 
Владислав, студент, разработчик чат-бота:
Вообще, мне кажется, наркоман не будет пользоваться ссылкой без отзывов, без ничего, мне кажется. Я анализировал сложившуюся ситуацию, все пользуются наркобордами, сайтами специализированными, они могут получать отзывы, ведь наркоман тоже выбирает, где ему получать эти наркотики.

В итоге чат-бот, представленный полицией как помощь в блокировании распространения наркотиков через мессенджеры, имеет довольно противоречивый эффект от внедрения. К тому же, не на всех моделях телефона можно заблокировать эти каналы. Но это обещают в киберполиции течение недели исправить.

Тэги:  чат-бот, наркотики, блокировка, харьков, киберполиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
19.09 Криминал и происшествия В Харькове создали чат-бот для блокировки интернет-ресурсов по продаже наркотиков 19.09 Власть Геннадий Кернес опубликовал чат-бот по блокировке магазинов с наркотой
 
 

Видео

В Харькове наградили победителей конкурса "Молодой человек года"
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 