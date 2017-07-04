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04.07.2017  16:46   

Сбежавший психически больной не причастен к убийству

Правоохранители опровергли причастность мужчины, который сбежал из психиатрической клиники, к убийству 55-летней женщины.


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Одна из рабочих версий, которая рассматривалась сотрудниками Холодногорского отдела полиции, не нашла своего подтверждения. 
 
«Сегодня во время проведения оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что 43-летний харьковчанин, который самовольно покинул медицинское учреждение, не совершал данного преступления», - сообщают в пресс-службе ГУНП. 
 
Напомним, сообщение об убийстве женщины на улице Беркоса поступило в Холодногорский отдел полиции 29 июня. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. По адресу правоохранители обнаружили тело 55-летней женщины с ножевыми ранениями.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, розыск, больной, харьков
 
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