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03.08.2018  10:36   

Пожар в Украинской инженерно-педагогической академии потушили к семи утра

Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.


// Городской Дозор

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии по улице Университетской, 12, спасатели получили 2 августа в 15:07.

Там горели деревянные конструкции перекрытия, крыши и чердаки, переоборудованные под учебные классы двухэтажного здания. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространялся на помещения 2-го этажа. Общая площадь пожара составляла около 1300 кв.м.

Пожару присвоили повышенный номер сложности. В общей сложности его тушили более 150 пожарных, были задействованы 25-ть отделений ГСЧС на автоцистернах, 4 автолестницы, 4 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника.

В 18:00 пожар был локализован, а в 07:05 3 августа пожар полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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