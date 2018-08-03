Пожар в Украинской инженерно-педагогической академии потушили к семи утра

Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.
Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии по улице Университетской, 12, спасатели получили 2 августа в 15:07.
Там горели деревянные конструкции перекрытия, крыши и чердаки, переоборудованные под учебные классы двухэтажного здания. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространялся на помещения 2-го этажа. Общая площадь пожара составляла около 1300 кв.м.
Пожару присвоили повышенный номер сложности. В общей сложности его тушили более 150 пожарных, были задействованы 25-ть отделений ГСЧС на автоцистернах, 4 автолестницы, 4 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника.
В 18:00 пожар был локализован, а в 07:05 3 августа пожар полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара и сумма ущерба устанавливаются.
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