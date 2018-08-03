03.08.2018 10:56

Пожар в УИПА: пострадал спасатель, полицейские выясняют причины возгорания

Возгорание на крыше двухэтажного административного здания учебного заведения произошло при проведении ремонтных работ.



// Нацполиция

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.



Информация о пожаре в здании УИПА на улице Университетской поступила в Шевченковский отдел полиции 2 августа около 15:15.



По указанному адресу выезжало руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.



Эвакуация людей из здания не осуществлялась.



В больницу с тепловым ударом был госпитализирован 35-летний работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который принимал участие в тушении пожара. Он получил тепловой удар, состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Более в учреждения здравоохранения никто не обращался.



Пожар был полностью ликвидирован в 7:05 3 августа. В результате возгорания огнем повреждено около 1320 кв.м.



Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.



Следственные действия продолжаются.