Главная Новости Криминал и происшествия Пожар в УИПА: пострадал спасатель, полицейские выясняют причины возгорания
03.08.2018  10:56   

Пожар в УИПА: пострадал спасатель, полицейские выясняют причины возгорания

Возгорание на крыше двухэтажного административного здания учебного заведения произошло при проведении ремонтных работ.


// Нацполиция

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Информация о пожаре в здании УИПА на улице Университетской поступила в Шевченковский отдел полиции 2 августа около 15:15.

По указанному адресу выезжало руководство отдела полиции и следственно-оперативная группа.

Эвакуация людей из здания не осуществлялась.

В больницу с тепловым ударом был госпитализирован 35-летний работник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, который принимал участие в тушении пожара. Он получил тепловой удар, состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное. Более в учреждения здравоохранения никто не обращался.

Пожар был полностью ликвидирован в 7:05 3 августа. В результате возгорания огнем повреждено около 1320 кв.м.

Информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, харьков
 
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