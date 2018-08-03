03.08.2018 15:16

Результаты огненной стихии в центре Харькова (ВИДЕО)

Появилось новое видео разрушений исторического памятника в результате пожара



Facebook/Анна Власенко

Печальная картина разрушений Губернаторского дворца и первого здания Харьковского университета в результате многочасового пожара представлена на новом видео, выложенном в сеть.

Напомним, сообщение о пожаре в двухэтажном здании учебного корпуса №4 Украинской инженерно-педагогической академии по улице Университетской, 12, спасатели получили 2 августа в 15:07.

Там горели деревянные конструкции перекрытия, крыши и чердаки, переоборудованные под учебные классы двухэтажного здания. Кроме того, огонь по пустотам внутренних конструкций распространялся на помещения 2-го этажа. Общая площадь пожара составляла около 1300 кв.м.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.