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20.08.2018  13:47   

Харьковчанин утонул в Азовском море

Трагедия произошла у села Стрелковое.


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Как сообщает SQ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), во время купания в Азовском море возле села Стрелковое Херсонской области утонул 35-летний харьковчанин.

Как рассказали спасатели, в тот день утонули пятеро мужчин. Все они купались вне пляжа, где не было поста спасателей.

В ГСЧС уточнили, что в тот день штормило и купаться было опасно. "Визуально волны несут пловца к берегу, но нижнее течение отбрасывает его назад: срабатывает так называемый принцип "обратной тяги".

Среди погибших 35-летний харьковчанин, 49-летний житель Днепра, 43-летний и 44-летний жители Кривого Рога и 33-летний житель Геническа", - сообщили в ГСЧС.

Напоминаем, что ранее в море утонул харьковский студент.


 

Источник:   SQ
 Тэги:  утонул, харьков, море
 
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