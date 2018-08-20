Харьковчанин утонул в Азовском море

Трагедия произошла у села Стрелковое.
Как сообщает SQ со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), во время купания в Азовском море возле села Стрелковое Херсонской области утонул 35-летний харьковчанин.
Как рассказали спасатели, в тот день утонули пятеро мужчин. Все они купались вне пляжа, где не было поста спасателей.
В ГСЧС уточнили, что в тот день штормило и купаться было опасно. "Визуально волны несут пловца к берегу, но нижнее течение отбрасывает его назад: срабатывает так называемый принцип "обратной тяги".
Среди погибших 35-летний харьковчанин, 49-летний житель Днепра, 43-летний и 44-летний жители Кривого Рога и 33-летний житель Геническа", - сообщили в ГСЧС.
Если сегодня на повестке дня стоят какие-либо ответственные или, тем более, денежные дела, то по возможности лучше их на день-другой отложить.
В Харькове весь день будет держаться ясная погода. Без осадков.
Двойное название праздник получил в честь двух святых — преподобного Пимена и мученика Марина.
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