Взрыв на Новых домах: новые подробности

Стало известно состояние пострадавшего на Жасминовом бульваре.
Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета мужчина с Жасминового бульвара был привезен в больницу примерно в 2:00 ночи.
У него была повреждена кисть.
Мужчине была оказана амбулаторная помощь, после чего он покинул больницу.
Напомним, что 4 сентября около 1:50 на Жасминовом бульваре возле одного из домов неизвестный бросил предмет, который взорвался.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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