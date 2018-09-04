04.09.2018 13:15

Взрыв на Новых домах: новые подробности

Стало известно состояние пострадавшего на Жасминовом бульваре.



hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета мужчина с Жасминового бульвара был привезен в больницу примерно в 2:00 ночи.

У него была повреждена кисть.

Мужчине была оказана амбулаторная помощь, после чего он покинул больницу.

Напомним, что 4 сентября около 1:50 на Жасминовом бульваре возле одного из домов неизвестный бросил предмет, который взорвался.