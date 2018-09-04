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04.09.2018  13:15   

Взрыв на Новых домах: новые подробности

Стало известно состояние пострадавшего на Жасминовом бульваре.


hk.npu.gov.ua

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета мужчина с Жасминового бульвара был привезен в больницу примерно в  2:00 ночи.

У него была повреждена кисть.

Мужчине была оказана амбулаторная помощь, после чего он покинул больницу.

Напомним, что 4 сентября около 1:50 на Жасминовом бульваре возле одного из домов неизвестный бросил предмет, который взорвался.

Тэги:  взрыв, криминал, харьков, новые дома
 
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