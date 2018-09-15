Драка под Харьковом: Ширяев взят под стражу на 60 дней

Киевский районный суд выбрал меру пресечения.
Как сообщает Медиапорт, Киевский районный суд Харькова сегодня, 14 сентября, определил меру пресечения для экс-командира «Схiдного корпуса» Олега Ширяева.
Он подозревается в хулиганстве во время событий на элеваторе в Змиевском районе.
Прокурор попросил избрать Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей, ввиду того, что он может скрыться, уничтожить или испортить документы или другие вещи, важные для следствия, может незаконно влиять на свидетелей, потерпевших, других подозреваемых, совершить другое преступление.
Олега Ширяева взяли под стражу на 60 лет.
День неплох для занятий, требующих конкретности, точности и практичности. Выбирая между поэзией и математикой, сегодня лучше отдать предпочтение последней.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Мелкий дождь будет идти весь день и не прекратится до самого вечера.
Международный день демократии и официальный день рождения «Дяди Сема»
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