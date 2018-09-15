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15.09.2018  09:38   

Драка под Харьковом: Ширяев взят под стражу на 60 дней

Киевский районный суд выбрал меру пресечения.


obozrevatel.com

Как сообщает Медиапорт,  Киевский районный суд Харькова сегодня, 14 сентября, определил меру пресечения для экс-командира «Схiдного корпуса» Олега  Ширяева.

Он подозревается в хулиганстве во время событий на элеваторе в Змиевском районе.

Прокурор попросил избрать Ширяеву меру пресечения в виде содержания под стражей, ввиду того, что он может скрыться, уничтожить или испортить документы или другие вещи, важные для следствия, может незаконно влиять на свидетелей, потерпевших, других подозреваемых, совершить другое преступление.

По эпизоду в Занках прокомментаровал прокурор: причастность подтверждается показаниями Строгого о том, что накануне конфликта со стрельбой 8 сентября незаконно собрали урожай с полей Строгого и данными из телекоммуникационных систем (очевидно, телефонные переговоры), в которых координировали действия тех, кто совершал хулиганские действия 11 сентября.

Олега Ширяева взяли под стражу на 60 лет.

Источник:   Медиапорт
 Тэги:  стрельба, драка, харьков, ширяев, мера пресечения
 
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