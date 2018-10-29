29.10.2018 19:44

Виновнице ДТП удалось добиться права на освобождение под залог

Харьковский апеляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Ольги Котовой, водителя Toyota Land Cruiser, подозреваемой в июльском ДТП на проспекте Независимости.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает Mediaport, защита просила домашний арест. Суд отказал, но изменил меру пресечения таким образом, что Котова теперь может выйти под залог,что подтвердила пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко.



По её словам, сумма залога — около 528 тысяч гривен.



«Коллегия судей Харьковского апелляционного суда сегодня озвучила резолютивную часть. Мера пресечения осталась прежней — «содержание под стражей». Но коллегия судей отменила в части неопределения залога и предусмотрела внесение залога в размере 300 прожиточных минимумов — 528 тысяч гривен», — рассказала Бондаренко.

Напомним, что 6 июля этого года автомобиль Toyota под управлением 58-летней Котовой насмерть сбил 19-летнего велосипедиста Андрея Бессонова. Он был спортсменом-мотогонщиком.



Суд избрал Котовой меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.