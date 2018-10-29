Главная Новости Криминал и происшествия Виновнице ДТП удалось добиться права на освобождение под залог
29.10.2018  19:44   

Виновнице ДТП удалось добиться права на освобождение под залог

Харьковский апеляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Ольги Котовой, водителя Toyota Land Cruiser, подозреваемой в июльском ДТП на проспекте Независимости.


hk.npu.gov.ua

Как сообщает Mediaport, защита просила домашний арест. Суд отказал, но изменил меру пресечения таким образом, что Котова теперь может выйти под залог,что подтвердила пресс-секретарь Харьковского апелляционного суда Евгения Бондаренко.

По её словам, сумма залога — около 528 тысяч гривен.

«Коллегия судей Харьковского апелляционного суда сегодня озвучила резолютивную часть. Мера пресечения осталась прежней — «содержание под стражей». Но коллегия судей отменила в части неопределения залога и предусмотрела внесение залога в размере 300 прожиточных минимумов — 528 тысяч гривен», — рассказала Бондаренко.

Напомним, что 6 июля этого года автомобиль Toyota под управлением 58-летней Котовой насмерть сбил 19-летнего велосипедиста Андрея Бессонова. Он был спортсменом-мотогонщиком.

Суд избрал Котовой меру пресечения в виде содержания под стражей без залога.

Источник:   Mediaport
 Тэги:  виновница дтп, право на залог, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове поздравили автомобилистов с профессиональным праздником
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 