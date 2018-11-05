Главная Новости Криминал и происшествия Убийство 15-летней девушки в Покотиловке: полиция опубликовала ФОТОРОБОТ подозреваемого
05.11.2018  14:10   

Убийство 15-летней девушки в Покотиловке: полиция опубликовала ФОТОРОБОТ подозреваемого

По заключению экспертов ребенка изнасиловали и задушили.


// Facebook

Заявление об исчезновении дочери поступило от 42-летней жительницы поселка Бабаи в дежурную часть Харьковского отдела полиции 2 ноября в 20:29.

К поискам ребенка был привлечен весь личный состав районной полиции.

Во время розыскных мероприятий ее тело было обнаружено в лесополосе в поселке Покотиловка. Кроме того, у погибшей пропала сумка с личными вещами.

Следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч.1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч.4 ст. 187 (разбой). Максимальное наказание за совершение данных преступлений предусматривает до 15 лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Сейчас полицейские принимают все необходимые меры для задержания лица, причастного к совершению тяжкого преступления.

К совершению убийства может быть причастен неизвестный мужчина, которого видели 2 ноября 2018 года в период времени с 7:00 до 8:30 вблизи места совершения преступления в пгт Покотиловка.

Его приметы: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, широкоплечий, был одет в болоньевую куртку темного цвета, темные штаны, возможно, имел при себе джинсовый рюкзак.

«Если у вас есть какая-либо информация об этом человеке, просим сообщить ее по телефонам: (057) 7487350, 0990732499, 0938222339, 0966029763 или 102», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  убийство, полиция, харьков
 
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