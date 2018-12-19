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19.12.2018  14:12   

В Харькове - минирование в центре города

В третий раз за декабрь в Первой столице ищут мины, на этот раз - на проспекте Науки, 9.


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 Информация о том, что в здании на проспекте Науки, 9 заложена взрывчатка, поступило в полицию 19 декабря около 10.59 по телефону от неизвестного.
 
На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.
 
Проверка продолжается.
 
Напомним, что это уже третье минирование за первый месяц зимы 2018. 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  минирование, проспект науки, харьков
 
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