19.12.2018 14:12

В Харькове - минирование в центре города

В третий раз за декабрь в Первой столице ищут мины, на этот раз - на проспекте Науки, 9.



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Информация о том, что в здании на проспекте Науки, 9 заложена взрывчатка, поступило в полицию 19 декабря около 10.59 по телефону от неизвестного.

На место происшествия для проверки информации выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, кинологическая служба и взрывотехники. Проводится осмотр помещений.

Проверка продолжается.