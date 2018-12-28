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28.12.2018  16:49   

Дело харьковских каннибалов: новые подробности

Преступники - отец и сын - признаны полностью вменяемыми/


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Отец и сын, которых харьковские правоохранители подозревают в убийстве и каннибализме, в результате экспертизы были признаны полностью вменяемыми. Об этом сообщил начальник "главка" Олег Бех.
 
"Мясо они прятали в морозилке, голову в пакете оставили на балконе. После убийства приготовили печень и съели, но сыну стало плохо, - рассказал Бех. - Сейчас подозреваемые находятся под стражей, они вменяемы. Основной мотив - злоупотребление алкоголем и полное пренебрежение к человеческой жизни".
 
По словам правоохранителя, глава семейства пытался прикрываться участием в АТО, однако следователи не нашли каких-либо фактов, подтверждающих эту информацию.
 
Напомним, тело убитого мужчины нашли 11 октября. По данным осмотра экспертами, у трупа отсутствовали участки мягких тканей на грудной клетке, брюшной полости, спине, бедре и голени, а также часть внутренних органов. Края ран были ровными, а несколько небольших надрезов на голени даже были обработаны зеленкой. Как выяснили силовики, погибшим был житель Харькова 1973 года рождения, который пропал еще 7 октября.
 
Ранее мужчина работал инспектором патрульной службы, но не прошел переаттестацию, был уволен и начал выпивать. Вскоре силовики задержали подозреваемых: ими оказались отец и сын. Как выяснилось, в ходе совместного застолья старший из фигурантов убил жертву ударом ножа, а после стал отрезать от тела куски плоти.
 
Убийцы находятся под стражей.
Источник:   NR
 Тэги:  убили и съели, каннибал, харьков
 
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