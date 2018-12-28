Дело харьковских каннибалов: новые подробности

28.12.2018 16:49

Преступники - отец и сын - признаны полностью вменяемыми/

"Мясо они прятали в морозилке, голову в пакете оставили на балконе. После убийства приготовили печень и съели, но сыну стало плохо, - рассказал Бех. - Сейчас подозреваемые находятся под стражей, они вменяемы. Основной мотив - злоупотребление алкоголем и полное пренебрежение к человеческой жизни".

По словам правоохранителя, глава семейства пытался прикрываться участием в АТО, однако следователи не нашли каких-либо фактов, подтверждающих эту информацию.