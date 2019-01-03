Главная Новости Криминал и происшествия Двойное убийство под Новый год: на Салтовке найдены трупы иностранных студенток (ФОТО)
03.01.2019  14:18   

Двойное убийство под Новый год: на Салтовке найдены трупы иностранных студенток (ФОТО)

Тела двух убитых девушек-турчанок обнаружены в квартире дома по Валентиновской.


mv.org.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 января 2019 около 9:30 в Киевский отдела полиции обратился 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета.
 
Студентки с 31 декабря 2018 года не отвечают на телефонные звонки.  
 
Прибыв на место происшествия, в съемной квартире работники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни.
 
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.
 
В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия по установлению обстоятельств происшествия, опрос свидетелей и очевидцев, а также розыск лица, причастного к совершению преступления.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, трупы иностранных студенток, харьков
 
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