03.01.2019 14:18

Двойное убийство под Новый год: на Салтовке найдены трупы иностранных студенток (ФОТО)

Тела двух убитых девушек-турчанок обнаружены в квартире дома по Валентиновской.



mv.org.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 3 января 2019 около 9:30 в Киевский отдела полиции обратился 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета.

Студентки с 31 декабря 2018 года не отвечают на телефонные звонки.

Прибыв на место происшествия, в съемной квартире работники полиции обнаружили два женских тела без признаков жизни.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные и розыскные действия по установлению обстоятельств происшествия, опрос свидетелей и очевидцев, а также розыск лица, причастного к совершению преступления.