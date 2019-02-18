18.02.2019 17:47

Хозяин сети притонов предстанет перед судом

Мужчине, владевшему сетью массажных салонов, которые предоставляли интим-услуги, светит 7 лет за решеткой.



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Как сообщает Прокуратура, в Дзержинский райсуд Харькова направлен обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в сутенерстве и создании и содержании притонов с целью наживы (ч. 1,2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, 33-летний харьковчанин создал сеть салонов интимных услуг. Для этого человек арендовал помещения в разных районах города. Работниц подыскивал среди девушек, оказавшихся в затруднительном положении.

На сегодня следствием установлены 9 женщин, которых он вовлек в занятие проституцией.

Подозреваемый «маскировал» противоправную деятельность рекламой массажа. Однако, как установило следствие, работницы заведения предоставляли клиентам также сексуальные услуги. Массаж с интимом владелец салона оценил в сумму от 300 до 900 грн. за сеанс.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.