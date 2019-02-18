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18.02.2019  17:47   

Хозяин сети притонов предстанет перед судом

Мужчине, владевшему сетью массажных салонов, которые предоставляли интим-услуги, светит 7 лет за решеткой.


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Как сообщает Прокуратура, в Дзержинский райсуд Харькова  направлен обвинительный акт в отношении мужчины, подозреваемого в сутенерстве и создании и содержании притонов с целью наживы (ч. 1,2 ст. 303, ч. 2 ст. 302 УК Украины).
 
Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, 33-летний харьковчанин создал сеть салонов интимных услуг. Для этого человек арендовал помещения в разных районах города. Работниц подыскивал среди девушек, оказавшихся в затруднительном положении.
 
На сегодня следствием установлены 9 женщин, которых он вовлек в занятие проституцией.
 
Подозреваемый «маскировал» противоправную деятельность рекламой массажа. Однако, как установило следствие, работницы заведения предоставляли клиентам также сексуальные услуги. Массаж с интимом владелец салона оценил в сумму от 300 до 900 грн. за сеанс.
 
Мужчина был взят под стражу.
 
Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет лишения свободы.
 
Ранее в Харькове также имела место организация борделей, в них могли снимать клиентов скрытой камерой, салонов интимуслуг, а также сайтов с их предложением.  
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  сутенерство, проституция, харьков, интимуслуги
 
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