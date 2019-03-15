Главная Новости Криминал и происшествия В АТБ на ХТЗ мужчина вскрыл себе вены (ВИДЕО, 18+)
15.03.2019  13:49   

В АТБ на ХТЗ мужчина вскрыл себе вены (ВИДЕО, 18+)

Трагедия произошла в супермаркете на Александровском проспекте.


twitter.com
В интернете появилось видео попытки суицида в супермаркете. 
 
По словам свидетелей происшествия, пострадавший, будучи навеселе, вместе с товарищем находились в супермаркете.
 
На кассе у мужчин возник конфликт с охраной.
 
После словесной перепалки посетитель внезапно стал раздеваться, а потом возле камер хранения перерезал вены.
Охранники оперативно вызвали «скорую».
 
Мужчина пытался отказать от госпитализации, но медикам удалось уговорить его поехать на осмотр.
 
Пострадавшего увезли в 25 городскую больницу.
 
Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, по данному случаю полицию никто не вызывал.
 
Ранее имел место ряд попыток самоубийств со вскрытием вен, одно из которых связано с ограблением кассы Северного терминала,  другое - с буйным поведением мужчины. Вскрыл вены на лавочке в парке парень, а 32-летний муджчина предпочел это сделать у Каравана. На Московском проспекте молодой человек, перерезав вены, шагнул в окно, а мужчина с Познанской перерезал себе еще и горло. Один преступник в суде пустил кровь с помощью скрепки, а еще два - прибегли к шариковой ручке. Попытки суицида свершили также пытавшийся убить жену и зарезавший возлюбенную.  
Тэги:  самоубийство, перерезaл вены, харьков, атб
 
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