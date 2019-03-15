15.03.2019 13:49

В АТБ на ХТЗ мужчина вскрыл себе вены (ВИДЕО, 18+)

Трагедия произошла в супермаркете на Александровском проспекте.



twitter.com

В интернете появилось видео попытки суицида в супермаркете.

По словам свидетелей происшествия, пострадавший, будучи навеселе, вместе с товарищем находились в супермаркете.

На кассе у мужчин возник конфликт с охраной.

После словесной перепалки посетитель внезапно стал раздеваться, а потом возле камер хранения перерезал вены.

Охранники оперативно вызвали «скорую».

Мужчина пытался отказать от госпитализации, но медикам удалось уговорить его поехать на осмотр.

Пострадавшего увезли в 25 городскую больницу.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции, по данному случаю полицию никто не вызывал.