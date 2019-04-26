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26.04.2019  17:31   

Полиция устанавливает обстоятельства повреждения двух автомобилей

Возгорания произошли в Киевском и Немышлянском районах Харькова. Пострадавших нет. Авто сгорели полностью.


// Нацполиция

25 апреля около 2:55 в Киевский отдел полиции поступило сообщение о том, что на улице Курбаса горит автомобиль «Mercedes-Benz». Пожар был локализован и ликвидирован работниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. На место пожара выезжала следственно-оперативная группа и руководство отдела, которые установили, что автомобиль принадлежал 56-летнему харьковчанину. С места происшествия были изъяты смывы и обгоревшие провода электропроводки. Пожар начался из стороны моторного отсека. Причина возгорания и вызванный материальный ущерб устанавливаются.

В 4:08 к Немышлянский отдел полиции поступило сообщение о том, что у дома на улице Благодатная горит автомобиль «Славута». Пожар локализовали работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям до прибытия наряда полиции. Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей и установили, что автомобиль принадлежал 43-летней женщине.

По данным фактам следователями открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пожар, авто, полиция, харьков
 
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