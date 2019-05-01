01.05.2019 16:32

Кровавая шутка: бросивший гранату объяснил свой поступок (ВИДЕО)

Мужчина, из-за которого лишился ног водитель, не ожидал, что боеприпас взорвется.



kh.suspilne.media

Как сообщает UA:Харків, подозреваемый по делу о взрыве гранаты в Новобаварском районе Харькова во время судебного заседания заявил, что планировал лишь пошутить. Об этом сообщает .

Напомним, что 29 апреля в Октябрьском районном суде прошло заседание, на котором 33-летнему подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Во время разбирательства фигурант рассказал, что нашел боеприпас на улице.

"Я держал ее за кольцо на пальцах и протянул в салон машины. Я не знал, что граната настоящая. Это была дурная шутка. Предложил водителю ее купить. Я просто глупость сделал и сам не ожидал, что так будет", - заявил подозреваемый.