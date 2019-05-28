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28.05.2019  08:12   

Минирование аэропорта, вузов, школ и жилых домов оказалось ложным

К вечеру 27 мая правоохранители проверили информацию о «заминировании» учебных заведений, аэропорта и 13 домов в Харькове.


// Нацполиция

Сообщение о закладке взрывчатки в двух школах по улице Руслана Плоходька, высшем учебном заведении по улице Ярослава Мудрого, 13 домов в разных районах Харькова, а также аэропорта, поступило на электронную почту полиции 27 мая.

Сначала правоохранители проверили три вуза и вокзал. Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 82500 кв. метров помещений и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9177 человек. Взрывчатки не нашли.

В ходе проверки информации о «заминировании» учебных заведений, аэропорта и 13 домов в Харькове специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 60980 кв. метров помещений и 15 550 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 2250 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.

На месте событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  заминирование, харьков
 
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