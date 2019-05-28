Минирование аэропорта, вузов, школ и жилых домов оказалось ложным

К вечеру 27 мая правоохранители проверили информацию о «заминировании» учебных заведений, аэропорта и 13 домов в Харькове.
Сообщение о закладке взрывчатки в двух школах по улице Руслана Плоходька, высшем учебном заведении по улице Ярослава Мудрого, 13 домов в разных районах Харькова, а также аэропорта, поступило на электронную почту полиции 27 мая.
Сначала правоохранители проверили три вуза и вокзал. Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 82500 кв. метров помещений и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9177 человек. Взрывчатки не нашли.
В ходе проверки информации о «заминировании» учебных заведений, аэропорта и 13 домов в Харькове специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 60980 кв. метров помещений и 15 550 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 2250 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.
На месте событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.
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До рассвета в Харькове небо будет покрыто облаками, но уже утром они пропадут, и весь день будет стоять ясная погода. Без осадков.
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