28.05.2019 08:12

Минирование аэропорта, вузов, школ и жилых домов оказалось ложным

К вечеру 27 мая правоохранители проверили информацию о «заминировании» учебных заведений, аэропорта и 13 домов в Харькове.



// Нацполиция

Сообщение о закладке взрывчатки в двух школах по улице Руслана Плоходька, высшем учебном заведении по улице Ярослава Мудрого, 13 домов в разных районах Харькова, а также аэропорта, поступило на электронную почту полиции 27 мая.

Сначала правоохранители проверили три вуза и вокзал. Специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 82500 кв. метров помещений и 9800 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 9177 человек. Взрывчатки не нашли.



В ходе проверки информации о «заминировании» учебных заведений, аэропорта и 13 домов в Харькове специалисты взрывотехнического управления тщательно обследовали 60980 кв. метров помещений и 15 550 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 2250 человек. Никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили.



На месте событий работали сотрудники следственно-оперативных групп, работники кинологического центра, специалисты взрывотехнического управления полиции.



Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.