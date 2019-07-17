17.07.2019 09:02

Накануне доклада Президенту Украины в Харькове сгорел джип борца с незаконными вырубками вековых дубов (ВИДЕО)

В ночь на 17 июля, произошел пожар в гараже директора ГП "Октябрьский лесхоз" Руслана Чагаровского: сгорел гараж и внедорожник.



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Об этом сообщли очевидцы в социальных сетях. На месте происшествия работали спасатели.

Поджог произошел сегодня, 17 июля, около 3:30 на проспекте Юбилейном.

По словам потерпевшего, неизвестные подожгли гараж, в котором находился автомобиль жены и хозяйственные принадлежности. Приблизительная сумма ущерба - 35 тыс. долл.

Чагаровский отметил, что четырех злоумышленников видел сосед, которому разбили стекло в автомобиле и ожидавший в это время приезда полицейских. "Четыре человека подошли, облили гараж веществом, подожгли и скрылись в направлении 24-этажки", - сказал директор, добавив, что сосед уже дал показания.

Он отметил, что на гараже также были камеры наружного видеонаблюдения, сейчас с записями работают правоохранители.

"Связываю это со своей работой, со своей борьбой с незаконными рубками", - подчеркнул Чагаровский.

Директор "Октябрьского лесничества" отметил, что 17 июля, во время визита президента Владимира Зеленского в Харьков будет представлять доклад по вопросам незаконной вырубки лесных насаждений.

Как сообщал РеДпост на прошлой неделе Чагаровский заявил о масштабных незаконных вырубки вековых дубовых лесов на Харьковщине. По его сведениям, только в "Октябрьском лесничестве" незаконные вырубки нанесли государству ущерб, по предварительным подсчетам, более чем на 80 млн грн.