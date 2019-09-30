30.09.2019 17:13

Труп старушки возле Дворца спорта: дочь задушила мать эластичной лентой

52-летнюю подозреваемую взяли под стражу.



//kriminalukraine.com.ua

По требованию прокуратуры Фрунзенский районный суд. Харькова избрал для подозреваемого в убийстве родной матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, в середине мая этого года неподалеку Харьковского дворца спорта было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

Как выяснили эксперты, старушка была задушена.

В ходе досудебного расследования была установлена ​​личность подозреваемого.

По версии следствия погибшую лишила жизни ее родная дочь.

По предварительным данным, в конце апреля 52-летняя женщина поссорилась с пожилой мамой. Причиной конфликта стала бытовая ссора.

В разгар ссоры, дочь накинула на шею матери эластичную ленту и душила старушку, пока пенсионерка не перестала подавать признаки жизни.

Чтобы избавиться от тела, женщина обмотала его пленкой и вынесла на заброшенный строительство.

«Страшную находку» обнаружили случайные прохожие, которые и сообщили об этом правоохранителям.

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.