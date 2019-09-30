Главная Новости Криминал и происшествия Труп старушки возле Дворца спорта: дочь задушила мать эластичной лентой
30.09.2019  17:13   

Труп старушки возле Дворца спорта: дочь задушила мать эластичной лентой

52-летнюю подозреваемую взяли под стражу.


//kriminalukraine.com.ua
По требованию прокуратуры Фрунзенский районный суд. Харькова избрал для подозреваемого в убийстве родной матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей.
 
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, в середине мая этого года неподалеку Харьковского дворца спорта было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.
 
Как выяснили эксперты, старушка была задушена.
 
В ходе досудебного расследования была установлена ​​личность подозреваемого.
 
По версии следствия погибшую лишила жизни ее родная дочь.
 
По предварительным данным, в конце апреля 52-летняя женщина поссорилась с пожилой мамой. Причиной конфликта стала бытовая ссора.
 
В разгар ссоры, дочь накинула на шею матери эластичную ленту и душила старушку, пока пенсионерка не перестала подавать признаки жизни.
 
Чтобы избавиться от тела, женщина обмотала его пленкой и вынесла на заброшенный строительство.
 
«Страшную находку» обнаружили случайные прохожие, которые и сообщили об этом правоохранителям.
 
Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  труп, смерть, харьков, убийство
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
26.09 Криминал и происшествия На проспекте Гагарина - труп (ФОТО) 24.09 Криминал и происшествия На Амосова найден труп мужчины: подробности от полиции (ФОТО) 24.09 Криминал и происшествия На Южной Салтовке найдена мертвая женщина
 
 

Видео

Співробітники зоопарку провели урок в одній з харківських шкіл. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 