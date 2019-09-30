30.09.2019 17:13
Труп старушки возле Дворца спорта: дочь задушила мать эластичной лентой
52-летнюю подозреваемую взяли под стражу.
//kriminalukraine.com.ua
По требованию прокуратуры Фрунзенский районный суд. Харькова избрал для подозреваемого в убийстве родной матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины) меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, в середине мая этого года неподалеку Харьковского дворца спорта было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.
Как выяснили эксперты, старушка была задушена.
В ходе досудебного расследования была установлена личность подозреваемого.
По версии следствия погибшую лишила жизни ее родная дочь.
По предварительным данным, в конце апреля 52-летняя женщина поссорилась с пожилой мамой. Причиной конфликта стала бытовая ссора.
В разгар ссоры, дочь накинула на шею матери эластичную ленту и душила старушку, пока пенсионерка не перестала подавать признаки жизни.
Чтобы избавиться от тела, женщина обмотала его пленкой и вынесла на заброшенный строительство.
«Страшную находку» обнаружили случайные прохожие, которые и сообщили об этом правоохранителям.
Если вина подозреваемого будет доказана в суде, ему грозит до 15 лет лишения свободы.