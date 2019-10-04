04.10.2019 15:31

Ревнивец, угрожавший подорвать автобус, может сесть пожизненно

Харьковская местная прокуратура № 6 направила в Харьковский районный суд области обвинительный акт в отношении 58-летнего мужчину, угрожавшего гранатой пассажирам рейсового автобуса.



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Злоумышленнику инкриминируется покушение на умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц, из хулиганских побуждений, а также ношение, хранение боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч.1 ст. 15 п.п. . 5,7 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Максимальная санкция статей предусматривает пожизненное лишение свободы.



Напомним, ЧП произошло 16 мая этого года в рейсовом автобусе MAN, который двигался по маршруту «Харьков - Чугуев». Один из пассажиров дорогой поссорился с бывшей сожительницей. В разгаре конфликта мужчина неожиданно достал из пакета гранату Ф-1, вытащил предохранительную чеку и начал громко выражать намерение взорвать экс-возлюбленную, а с ней и других попутчиков. В салоне автобуса находились более 50 человек, среди которых - женщины и дети.



Вооруженный злоумышленник требовал остановить автобус. Водитель совершил вынужденную остановку. Однако на улице мужчина не успокоился: он бросил предохранительную чеку в бывшую сожительницу и так же угрожал женщине расправой. Противоправные действия обвиняемого остановил один из пассажиров этого же автобуса. Он обезвредил вора и удерживал гранату без чеки до приезда полиции.