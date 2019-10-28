28.10.2019 18:31

Стрельба на Клочковской: Харьковскую преступную элиту поджимает донецкая

Бывший заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин заявил, что в перестрелка в Харькове - продолжение долгосрочной война за передел сфер преступного контроля в области, в которой могут погибнуть и случайные граждане.



hk.npu.gov.ua

Как отмечает на своей странице в Фейсбук Вячеслав Аброськин, комментируя перестрелку на Клочковской , "25 октября этого года была уже не первая неудачная попытка убить «Жору» Исакова, который является членом преступной группировки «Князя». Этот факт доказывает, что продолжается долгосрочная война за передел сфер преступного контроля именно в Харьковской области.

Что интересно, так это сам киллер Алексей Титов, житель Горловки Донецькой области.

С 2003 года он отбывал наказание за убийство именно в Харьковской области, Диканевска исправительная колония №12.

И был досрочно освобожден в 2009 году. Это подтверждает основную версию, что харьковскую преступную элиту поджимает донецкая, вынужденные «переселенцы».

Анализируя все события, которые проходят в нашей стране в последнее время, можно сказать, что параллельно со сменой политического руководства проходят соответствующие изменения и в преступном мире, меняются сферы влияния «воров в законе» и лидеров преступных группировок.

Без оружия и взрывных устройств не обойдется, будут убитые и не только из числа преступников, но и случайные граждане".