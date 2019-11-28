28.11.2019 12:56

Суд оставил за решеткой капрала, который устроил стрельбу в харьковском метро

Харьковский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения 22-летнему капралу Андрею Кобцеву, которого подозревают в стрельбе на станции метро



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Апелляция адвоката оставлена ​​без удовлетворения, а решение следственного судьи о назначении Кобцеву меры пресечения в виде содержания под стражей - без изменений.

Как сообщалось ранее, ночью 12 ноября работники полиции метрополитена, 22-летний капрал сообщил, что якобы увидел на станции метро "Научная" посторонних лиц и ему нужна помощь. На место выехал наряд патрульной полиции "ТОР" и руководители сектора отдела полиции в метрополитене.

Полицейский заперся в комнате на станции и вел себя неадекватно. Он открыл дверь после общения с другими работниками полиции и направился к балкону. А потом совершил несколько выстрелов из табельного огнестрельного оружия в сторону коллег и был задержан.

Полицейском объявлено о подозрении по факту покушения на убийство сотрудников правоохранительных органов (ст. 348 УК Украины).

В августе 2019 Кобцев был награжден медалью "За безупречную службу" III степени.

14 ноября Московский районный суд Харькова арестовал Кобцева.