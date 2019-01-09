09.01.2019 12:22

Вертеп-фест в Харькове: концерт у ХНАТОБа, парад и массовое исполнение колядки

В выходные, 12 и 13 января, в Харькове пройдет традиционный фестиваль «Вертеп-фест-2019».



// Городской Дозор

В субботу, 12 января, с 11:00 на ступеньках Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко (ул. Сумская, 25) состоится фольклорный фестиваль «Святовид».



Гостей фестиваля ждет двухчасовая концертная программа: слобожанские колядки, щедривки, посевальные песни в исполнении ведущих фольклорных коллективов области, сообщили в пресс-службе ХОГА.



Участие в мероприятии примут более 30 творческих коллективов из всех уголков Харьковщины, в репертуаре которых преобладают аутентичные произведения – песни, которые на протяжении веков звучали в селах Слободской Украины во время рождественских и новогодних праздников.



С 13:00 до 14:30 по улице Сумской, от пер. Мечникова до пр. Независимости, пройдет Парад вертепов.



Сразу после парада, в 14:30 на площади Свободы харьковчане одновременно с жителями 30 городов Украины и 5 стран мира массово исполнят колядку «Новая радость стала».



На воскресенье, 13 января, запланированы выступления участников фестиваля в ЦПКиО им. Горького и первая в истории фестиваля общая встреча коллективов-участников «Етновечорниці», которая состоится на арт-заводе «Механика».