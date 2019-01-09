Главная Новости Культура и Туризм Вертеп-фест в Харькове: концерт у ХНАТОБа, парад и массовое исполнение колядки
09.01.2019  12:22   

Вертеп-фест в Харькове: концерт у ХНАТОБа, парад и массовое исполнение колядки

В выходные, 12 и 13 января, в Харькове пройдет традиционный фестиваль «Вертеп-фест-2019».


// Городской Дозор

В субботу, 12 января, с 11:00 на ступеньках Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко (ул. Сумская, 25) состоится фольклорный фестиваль «Святовид».

Гостей фестиваля ждет двухчасовая концертная программа: слобожанские колядки, щедривки, посевальные песни в исполнении ведущих фольклорных коллективов области, сообщили в пресс-службе ХОГА.

Участие в мероприятии примут более 30 творческих коллективов из всех уголков Харьковщины, в репертуаре которых преобладают аутентичные произведения – песни, которые на протяжении веков звучали в селах Слободской Украины во время рождественских и новогодних праздников.

С 13:00 до 14:30 по улице Сумской, от пер. Мечникова до пр. Независимости, пройдет Парад вертепов.

Сразу после парада, в 14:30 на площади Свободы харьковчане одновременно с жителями 30 городов Украины и 5 стран мира массово исполнят колядку «Новая радость стала».

На воскресенье, 13 января, запланированы выступления участников фестиваля в ЦПКиО им. Горького и первая в истории фестиваля общая встреча коллективов-участников «Етновечорниці», которая состоится на арт-заводе «Механика».

Тэги:  вертеп, харьков
 
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