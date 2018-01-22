Около 90 единиц снегоуборочной техники работает на улицах города

86 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 22 января, на улицах Харькова.
Как сообщили в КСП «Дорремстрой», коммунальщики работают круглосуточно, минувшей ночью на улицах и магистралях города снег убирали 123 машины.
Напомним, 22-23 января в Харькове ожидается снегопад. К снегу добавится ветер, порывы которого будут достигать 20-30 м/секунду, местами образуются метели.
Власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.
Посвятите хотя бы часть дня тому, что нравится лично вам, будь то хобби, встречи с друзьями или просто отдых.
Первый день недели будет пасмурным. Вечером ожидается метель при порывах ветра 15-24 м/с, налипание мокрого снега.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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