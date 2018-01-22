22.01.2018 10:30

Около 90 единиц снегоуборочной техники работает на улицах города

86 единиц снегоуборочной техники работает сегодня, 22 января, на улицах Харькова.



// Городской Дозор

Как сообщили в КСП «Дорремстрой», коммунальщики работают круглосуточно, минувшей ночью на улицах и магистралях города снег убирали 123 машины.

Напомним, 22-23 января в Харькове ожидается снегопад. К снегу добавится ветер, порывы которого будут достигать 20-30 м/секунду, местами образуются метели.

Власти обратились к харьковчанам с просьбой не парковать автомобили на обочинах дорог, чтобы не мешать специализированной технике в уборке снега.