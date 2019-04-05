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05.04.2019  09:56   

Харьковский аэропорт почти в полтора раза увеличил пассажиропоток

Прирост пассажиропотока харьковского аэропорта составили 42% по сравнению с прошлым годом.


// Facebook/hrk.aero

А это 83,4 тысяч путешественников за март 2019-го, отметили на странице Kharkiv Airport в Facebook.

Топ-направлениями стали: Шарм-Эль-Шейх, Стамбул, Киев, Вена, Варшава, Дортмунд, Вроцлав, Катовице, Гданьск, и Минск.

Напомним, в марте стало известно о начале сотрудничества с крупнейшим европейским лоукостом Ryanair. А также запуск новых направлений: Харьков-Рим и Харьков-Милан (Италия) от Ernest Airlines, Шарджа (ОАЭ) от SkyUp Airlines и возобновление рейсов в Тель-Авив (Израиль) от Fly UIA.

В мае-июне текущего года авиакомпания SkyUp откроет четыре новых направления: Барселона (Испания), Ларнака (Кипр), Римини (Италия), Кутаиси (Грузия).

Тэги:  авиарейс, харьков, аэропорт
 
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