Харьковский аэропорт почти в полтора раза увеличил пассажиропоток

Прирост пассажиропотока харьковского аэропорта составили 42% по сравнению с прошлым годом.
А это 83,4 тысяч путешественников за март 2019-го, отметили на странице Kharkiv Airport в Facebook.
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Топ-направлениями стали: Шарм-Эль-Шейх, Стамбул, Киев, Вена, Варшава, Дортмунд, Вроцлав, Катовице, Гданьск, и Минск.
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Напомним, в марте стало известно о начале сотрудничества с крупнейшим европейским лоукостом Ryanair. А также запуск новых направлений: Харьков-Рим и Харьков-Милан (Италия) от Ernest Airlines, Шарджа (ОАЭ) от SkyUp Airlines и возобновление рейсов в Тель-Авив (Израиль) от Fly UIA.
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В мае-июне текущего года авиакомпания SkyUp откроет четыре новых направления: Барселона (Испания), Ларнака (Кипр), Римини (Италия), Кутаиси (Грузия).
Темперамент обещает быть на высоте. Воспользуйтесь этим, дав волю позитивным чувствам, а вот с негативными следует быть осторожнее.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без существенных осадков.
Суп – важная часть ежедневного рациона питания. Чтобы еще раз подчеркнуть его необходимость, и создан праздник – Международный день супа, который отмечается 5 апреля.
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