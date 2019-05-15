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15.05.2019  08:02   

Где в Харькове не будет воды 15 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.


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В частности, воды не будет по следующим адресам:

Киевский район:
ул. Алчевских (Артема), 58 (п. №2) до 17:00 15 мая; ул. Старошишковская, 6 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15 мая.

Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №1), 46-а (кор. №1, п. №1) до 17:00 15 мая; пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк) до 20:00 15 мая.

Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №11, спаренный стояк), ул. Ньютона, 113 (п. №2, стояк), 135-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 мая.

Холодногорский район:
ул. Верхнегиевская (ч/с), пер. Жиловский (ч/с), пер. Варениковский (ч/с), пер. Томаховский (ч/с), ул. Подлесная (ч/с) до 20:00 15 мая.

Шевченковский район:
ул. Клочковская, 199 (п. №4), ул. Отакара Яроша, 17 (п. №2), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 17:00 15 мая; ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4-6), ул. Университетская, 9 (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №4, спаренный стояк), ул. Космическая, 24-а (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 199-г (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №3, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 15 мая.

Напомним, с 8:00 15 мая до 8:00 16 мая прекращено водоснабжение части Холодногорского района и поселка Мобиль.

Также с 9:00 до 17:00 15 мая будет прекращено водоснабжение части абонентов Новобаварского района.

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, харьков
 
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