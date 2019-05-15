Где в Харькове не будет воды 15 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, воды не будет по следующим адресам:
Киевский район:
ул. Алчевских (Артема), 58 (п. №2) до 17:00 15 мая; ул. Старошишковская, 6 (п. №4, спаренный стояк) до 20:00 15 мая.
Московский район:
ул. Гвардейцев Широнинцев, 73 (п. №6, стояк), ул. Валентиновская (Блюхера), 24 (п. №1), 46-а (кор. №1, п. №1) до 17:00 15 мая; пр. Тракторостроителей, 63 (п. №4, стояк) до 20:00 15 мая.
Слободской район:
пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 16 (п. №11, спаренный стояк), ул. Ньютона, 113 (п. №2, стояк), 135-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 мая.
Холодногорский район:
ул. Верхнегиевская (ч/с), пер. Жиловский (ч/с), пер. Варениковский (ч/с), пер. Томаховский (ч/с), ул. Подлесная (ч/с) до 20:00 15 мая.
Шевченковский район:
ул. Клочковская, 199 (п. №4), ул. Отакара Яроша, 17 (п. №2), пер. Отакара Яроша, 11 (п. №1) до 17:00 15 мая; ул. Ахсарова, 20 (п. №2, стояк), пр. Победы, 62-б (п. №4-6), ул. Университетская, 9 (п. №6, стояк), ул. Отакара Яроша, 61 (п. №4, спаренный стояк), ул. Космическая, 24-а (п. №2, стояк), ул. Клочковская, 199-г (п. №1, стояк), ул. 23 Августа, 6 (п. №3, спаренный стояк), ул. Старицкого, 16 (п. №2, стояк) до 20:00 15 мая.
Напомним, с 8:00 15 мая до 8:00 16 мая прекращено водоснабжение части Холодногорского района и поселка Мобиль.
Также с 9:00 до 17:00 15 мая будет прекращено водоснабжение части абонентов Новобаварского района.
Мечтательный настрой помешает закончить запланированные дела. Задумки, скорее всего, так и останутся замками на песке, но сам процесс фантазирования доставит удовольствие.
Солнце вспомнило, что оно весеннее, и последний рабочий день недели будет прохладнее предыдущего. Днем небо затянется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков.
Вышивка считается оберегом от негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: