22.05.2018 14:35

Распыление баллончика в школе: четверо детей в реанимации

Медики наблюдают состояние здоровья пострадавших.



// Городской Дозор

В областную детскую клиническую больницу №1 доставили 15 детей, пострадавших от инцидента в 3-й школе.

Как сообщили «Дозору», четверо детей находятся в реанимации.

Остальные – под наблюдением врачей.

Напомним, около полудня на перемене в школе №3 распылили неизвестное вещество. По предварительной информации, это был перцовый баллончик.



По факту отравления детей в школе открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.