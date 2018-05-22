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22.05.2018  14:35   

Распыление баллончика в школе: четверо детей в реанимации

Медики наблюдают состояние здоровья пострадавших.


// Городской Дозор

В областную детскую клиническую больницу №1 доставили 15 детей, пострадавших от инцидента в 3-й школе.

Как сообщили «Дозору», четверо детей находятся в реанимации.

Остальные – под наблюдением врачей.

Напомним, около полудня на перемене в школе №3 распылили неизвестное вещество. По предварительной информации, это был перцовый баллончик.

По факту отравления детей в школе открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.

Тэги:  баллончик, харьков
 
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