Распыление баллончика в школе: четверо детей в реанимации

Медики наблюдают состояние здоровья пострадавших.
В областную детскую клиническую больницу №1 доставили 15 детей, пострадавших от инцидента в 3-й школе.
Как сообщили «Дозору», четверо детей находятся в реанимации.
Остальные – под наблюдением врачей.
Напомним, около полудня на перемене в школе №3 распылили неизвестное вещество. По предварительной информации, это был перцовый баллончик.
По факту отравления детей в школе открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет.
Сегодня звезды призывают к аккуратности в общении. Избегайте тех, кто любит поучать и руководить, а заодно и сами избегайте поучительных ноток в своем голосе.
Утро и день будут облачными, и только вечер порадует нас ясным небом. Без существенных осадков.
Этот День был провозглашён Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году.
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