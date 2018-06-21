21.06.2018 13:27

Виктор Бондарь: К организации беспорядков в Харькове имеет отношение областное СБУ

Власть решила на примере самого мощного, самого влиятельного мэра Харькова, который имеет колоссальный рейтинг, показать, что будет с другими мэрами, если они не будут слушаться.



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Так председатель депутатской группы «Відродження» в Верховной Раде Виктор Бондарь в эфире телеканала 112.ua прокомментировал беспорядки, происходившие 20 июня в Харьковском горсовете.



«300 человек штурмует, 300 человек выполняет задачу по сути, как мы понимаем, и у нас есть все подозрения, что этим руководит СБУ, начальник службы безопасности в Харьковской области», – сказал Виктор Бондарь.



«Милиция делает вид, что они никого не видели, ничего не происходит, что это просто мелкое хулиганство. Никого не задерживали, нет фамилий людей, охрану помещения не обеспечили. Потому что полиция боится конфликта со службой безопасности, и они знают, что это идет задача сверху. И они определенно не вмешиваются в конфликт», – добавил он.



По словам Виктора Бондаря, на таких примерах видно, как дестабилизируется ситуация в городе.



«В Харькове очень мощно работает команда, мощно работает городской совет, мощно работают коммунальщики. Люди доверяют этой власти, они ее выбирали. И на этом примере для всех остальных мэров хотят показать, что с ними будет. Но простите, такая вакханалия не пройдет», – подытожил председатель депутатской группы «Відродження» в ВР.