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14.02.2018  12:57   

Игра в фанты и вход за поцелуй: что приготовили музеи ко Дню влюбленных

Ко Дню святого Валентина харьковские музеи подготовили специальные программы.


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Литературный музей приглашает на вечер «Слобожанский Амур». На вечере посетителей ждут любовные истории писателей - от Григория Квитки-Основьяненко до Владимира Сосюры, салонные игры начала ХХ века (флирт, фанты), авторская игра «История» по текстам писателей 1920-х и мастер-класс «Язык веера». Начало вечера - в 18:00.

На праздничную акцию приглашает и Харьковский художественный музей. В музее в этот день можно принять участие в конкурсе селфи, победить и получить подарок. «Стоимость билета для влюбленных пар 14 февраля – поцелуй», - отметили в музее.

Напомним, 14 февраля по Харькову будет ездить трамвай для влюбленных.

А волюбленніе харьковчане смогут подать заявления о регистрации брака до полуночи.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день святого валентина, художественный музей, харьков, литературный музей
 
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