14.02.2018 12:57

Игра в фанты и вход за поцелуй: что приготовили музеи ко Дню влюбленных

Ко Дню святого Валентина харьковские музеи подготовили специальные программы.



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Литературный музей приглашает на вечер «Слобожанский Амур». На вечере посетителей ждут любовные истории писателей - от Григория Квитки-Основьяненко до Владимира Сосюры, салонные игры начала ХХ века (флирт, фанты), авторская игра «История» по текстам писателей 1920-х и мастер-класс «Язык веера». Начало вечера - в 18:00.



На праздничную акцию приглашает и Харьковский художественный музей. В музее в этот день можно принять участие в конкурсе селфи, победить и получить подарок. «Стоимость билета для влюбленных пар 14 февраля – поцелуй», - отметили в музее.

Напомним, 14 февраля по Харькову будет ездить трамвай для влюбленных.

А волюбленніе харьковчане смогут подать заявления о регистрации брака до полуночи.