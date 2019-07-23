Вандалы портят сад Шевченко (ВИДЕО)

Новое озеро в саду Шевченко горожане используют вместо бассейна. Кроме того, вандалы портят деревья, освещение и пытаются украсть лебедей. Но несмотря на вызывающее поведение посетителей, сад продолжает удивлять горожан.
Не успел обновленный сад Шевченко открыть двери для отдыхающих, как до него добрались вандалы. Некоторые решили использовать построенное озеро в качестве бассейна. В сети уже появилось видео, как мужчина решил там поплавать. Пользователи окрестили пловца «пьяным лебедем»
Но купание в фонтанах – не единственный дерзкий случай. Есть уже и факты вандализма, совершенного в саду. За несколько дней его работы неизвестные уже разрисовали гранит, сломали столб освещения, несколько кустов, обломали ветви деревьев, испачкали озеро бутылками и даже пытались украсть лебедей и украли форсунки для полива. На дорожках и газонах вгалази куча битого стекла.
Такое поведение вызвало возмущение в харьковчан, которые приходят в сад отдохнуть и насладиться нововыстроенными объектами.
Елена Григорьевна, харьковчанка:
Никогда в Харькове до Кернеса ничего для города не делалось. А сейчас город преображается, и то, что сделано в саду Шевченко - это просто прекрасно. А то, что люди ведут себя так нехорошо - надо людей воспитывать как-то. Я думаю, эта красота как раз и служит воспитанию людей.
Ева и Юрий, харьковчане:
Безусловно обидно, это какой-то вандализм. Мне кажется, это не харьковчане, скорее приезжие, какие-то гости, которые не умеют себя вести. Я думаю, что настоящие харьковчане - вряд ли. Это наш город и это же все для нас.
Анжела, харьковчанка:
Это зависит от воспитания. Надо приучить к новым правилам поведения, если кто-то забыл – напомнить об этом.
Несмотря на вызывающее поведение некоторых личностей, в городе все равно продолжают делать сад красивым и комфортным. Так, недалеко от «Каскада», где еще продолжаются ремонтные работы, появилась новая фотозона. Это памятник художнику Илье Репину, который родился на Харьковщине. Каждый желающий сможет почувствовать себя персонажем картины, просто став к пустой рамки, чтобы сфотографироваться.
Екатерина и Артем, харьковчане:
Вообще все прекрасно, появилось еще одно отличное место для отдыха и для прогулок. Тут шикарно, тут спокойно, сейчас много людей, но я уверен, что буквально через месяц тут мало людей будет ходить, будет спокойно очень.
Позже харьковчан и гостей города ждет еще больше сюрпризов, ведь завершится реставрация обновленного «Каскада».
Изюминка дня в том, что его невозможно спланировать заранее. Так что ожидайте всего неожиданного, будь то незапланированная поездка, денежный выигрыш, ссора или новое знакомство.
С самого утра и до позднего вечера небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью небольшой кратковременный дождь. Днем кратковременный дождь, гроза, местами град, шквал 15-20 м/с.
Этот праздник считается днем защиты всех морских млекопитающих.
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