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23.07.2019  09:14   

Вандалы портят сад Шевченко (ВИДЕО)

Новое озеро в саду Шевченко горожане используют вместо бассейна. Кроме того, вандалы портят деревья, освещение и пытаются украсть лебедей. Но несмотря на вызывающее поведение посетителей, сад продолжает удивлять горожан.


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Не успел обновленный сад Шевченко открыть двери для отдыхающих, как до него добрались вандалы. Некоторые решили использовать построенное озеро в качестве бассейна. В сети уже появилось видео, как мужчина решил там поплавать. Пользователи окрестили пловца «пьяным лебедем»
 
Но купание в фонтанах – не единственный дерзкий случай. Есть уже и факты вандализма, совершенного в саду. За несколько дней его работы неизвестные уже разрисовали гранит, сломали столб освещения, несколько кустов, обломали ветви деревьев, испачкали озеро бутылками и даже пытались украсть лебедей и украли форсунки для полива. На дорожках и газонах вгалази куча битого стекла.

Такое поведение вызвало возмущение в харьковчан, которые приходят в сад отдохнуть и насладиться нововыстроенными объектами.

Елена Григорьевна, харьковчанка:
Никогда в Харькове до Кернеса ничего для города не делалось. А сейчас город преображается, и то, что сделано в саду Шевченко - это просто прекрасно. А то, что люди ведут себя так нехорошо - надо людей воспитывать как-то. Я думаю, эта красота как раз и служит воспитанию людей.

Ева и Юрий, харьковчане:
Безусловно обидно, это какой-то вандализм. Мне кажется, это не харьковчане, скорее приезжие, какие-то гости, которые не умеют себя вести. Я думаю, что настоящие харьковчане - вряд ли. Это наш город и это же все для нас.

Анжела, харьковчанка:
Это зависит от воспитания. Надо приучить к новым правилам поведения, если кто-то забыл – напомнить об этом.

Несмотря на вызывающее поведение некоторых личностей, в городе все равно продолжают делать сад красивым и комфортным. Так, недалеко от «Каскада», где еще продолжаются ремонтные работы, появилась новая фотозона. Это памятник художнику Илье Репину, который родился на Харьковщине. Каждый желающий сможет почувствовать себя персонажем картины, просто став к пустой рамки, чтобы сфотографироваться.

Екатерина и Артем, харьковчане:
Вообще все прекрасно, появилось еще одно отличное место для отдыха и для прогулок. Тут шикарно, тут спокойно, сейчас много людей, но я уверен, что буквально через месяц тут мало людей будет ходить, будет спокойно очень.

Позже харьковчан и гостей города ждет еще больше сюрпризов, ведь завершится реставрация обновленного «Каскада».
 

Тэги:  сад шевченко, вандал, харьков
 
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