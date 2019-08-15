Главная Новости Общество Концерт на День Харькова: Время и Стекло, KAZKA, Ирина Билык и другие звезды эстрады
15.08.2019  11:53   

Концерт на День Харькова: Время и Стекло, KAZKA, Ирина Билык и другие звезды эстрады

Праздничный концерт, посвященный Дню города Харькова, состоится 23 августа на площади Свободы.


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В обширную концертную программу войдут выступления ряда звезд украинской эстрады. Так, перед харьковчанами и гостями города будут петь Ирина Билык, Верка Сердючка, Оля Полякова, NK (Настя Каменских), группы «KAZKA» и «Время и Стекло».

В рамках концерта также планируется световое шоу и праздник огней под звуки симфонического оркестра.

Мероприятие состоится под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.

Напомним, ко Дню Харькеова и Дню Независимости Украине в городе запланирована обширная развлекательная программа. А 23 и 24 августа в городе пройдут мероприятия ко Дню флага Украины.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  день города, харьков, концерт
 
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