Концерт на День Харькова: Время и Стекло, KAZKA, Ирина Билык и другие звезды эстрады

Праздничный концерт, посвященный Дню города Харькова, состоится 23 августа на площади Свободы.
В обширную концертную программу войдут выступления ряда звезд украинской эстрады. Так, перед харьковчанами и гостями города будут петь Ирина Билык, Верка Сердючка, Оля Полякова, NK (Настя Каменских), группы «KAZKA» и «Время и Стекло».
В рамках концерта также планируется световое шоу и праздник огней под звуки симфонического оркестра.
Мероприятие состоится под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Напомним, ко Дню Харькеова и Дню Независимости Украине в городе запланирована обширная развлекательная программа. А 23 и 24 августа в городе пройдут мероприятия ко Дню флага Украины.
Сегодня звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Если не хотите неожиданных конфликтов, постарайтесь заранее приготовиться к возможной резкости оппонентов. А лучше вообще избегайте любых споров.
Ясное утреннее небо затянется облаками в середине дня и погода в Харькове будет пасмурной до самого вечера. Без осадков.
На всем постсоветском пространстве праздник получил официальный статус только в Украине – в 2008 году.
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