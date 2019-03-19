19.03.2019 16:49

Шашки. Харьковчанин - победитель этапа Кубка мира

Международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев получил право на участие в престижном турнире в Китае.



//sport.ua

Украинский международный гроссмейстер Юрий Аникеев из Харькова стал победителем этапа Кубка мира по международным шашкам, который состоялся с 7 по 14 марта в турецком городе Анталия.

Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров, и в нем приняли участие 36 шашистов из 11 стран мира. По 12 очков из 18 возможных набрали Юрий Аникеев (Украина) и экс-чемпион мира Александр Георгиев (Россия). По дополнительным критериям победителем турнира был объявлен украинец, так как у него более высоким оказался коэффициент Солкоффа (88 против 84).

Серебро завоевал Георгиев, а бронза досталась Гунтису Валнерису из Латвии. За чертой призеров остались такие известные спортсмены как россияне Алексей Чижов и Александр Гетманский, голландец Мартин ван Айзендорн и камерунец Жан-Марк Нджофанг. В зачете среди женщин победила чемпионка мира Наталия Садовска (Польша).

Благодаря победе в турнире Юрий Аникеев гарантировал себе место в составе первого в истории престижного 1st IMSA World Masters Championship, который пройдет 12–19 мая 2019 в китайском городе Хэншуй. В нем примут участие 16 лучших шашистов мира, прошедших сквозь сито отборочных турниров.