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19.03.2019  16:49   

Шашки. Харьковчанин - победитель этапа Кубка мира

Международный гроссмейстер из Харькова Юрий Аникеев получил право на участие в престижном турнире в Китае.


//sport.ua
Украинский международный гроссмейстер Юрий Аникеев из Харькова стал победителем этапа Кубка мира по международным шашкам, который состоялся с 7 по 14 марта в турецком городе Анталия.
 
Турнир проходил по швейцарской системе в 9 туров, и в нем приняли участие 36 шашистов из 11 стран мира. По 12 очков из 18 возможных набрали Юрий Аникеев (Украина) и экс-чемпион мира Александр Георгиев (Россия). По дополнительным критериям победителем турнира был объявлен украинец, так как у него более высоким оказался коэффициент Солкоффа (88 против 84).
 
Серебро завоевал Георгиев, а бронза досталась Гунтису Валнерису из Латвии. За чертой призеров остались такие известные спортсмены как россияне Алексей Чижов и Александр Гетманский, голландец Мартин ван Айзендорн и камерунец Жан-Марк Нджофанг. В зачете среди женщин победила чемпионка мира Наталия Садовска (Польша).
 
Благодаря победе в турнире Юрий Аникеев гарантировал себе место в составе первого в истории престижного 1st IMSA World Masters Championship, который пройдет 12–19 мая 2019 в китайском городе Хэншуй. В нем примут участие 16 лучших шашистов мира, прошедших сквозь сито отборочных турниров.
 
Ранее Юрий Аникеев трижды - в декабре 2015 года, мае и декабре 2016 года становился чемпионом Украины, в мае 2017 и октябре 2018 - чемпионом мира, а в сентябре 2018 - бронзовым призером Кубка мира.
 
Источник:   Спорт-UA
 Тэги:  шашки, победитель, харьков, кубок мира
 
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