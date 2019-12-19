Главная Фото Общество В Харькове открыли главную новогоднюю елку (ФОТО)
19.12.2019  23:33   

В Харькове открыли главную новогоднюю елку (ФОТО)

19 декабря на площади Свободы зажгли главную городскую елку и открыли новогодний городок.


Фото: Василий Голосный

Во время открытия состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов Харькова. Дед Мороз и Снегурочка поздравили харьковчан с Днем святого Николая и наступающими новогодними праздниками.

На площади Свободы установлена инсталляция «Звездное небо», которая ведет к главной городской елке. Высота елки - рекордные 40,5 м. Елку украшают около 60 световых кристаллов, 70 светодиодных шаров, около 200 игрушек в виде подарочных коробок, 700 шаров и декоративных бус, 500 страбоскопов. На верхушке находится звезда 3х4 м, а внизу установлена  четырехметровая фигура Деда Мороза с санями. Настоящий Дед Мороз будет ждать детей в новом домике, который откроют в канун Нового года.

На открывшейся новогодней ярмарке представлено около полусотни кафе, ресторанов и магазинов. Можно попробовать блюда европейской и азиатской кухонь, угоститься яблоками в карамели, шоколадом, глинтвейном и пряниками, купить сувениры и новогодние костюмы. Возле фудкорта расположены столы и скамейки. На территории городка работает детская зона с мультфильмами, фотозоны со сказочными персонажами и гирляндами.

Также в новогоднем городке работают аттракционы и большой каток.

Фотогалерея

Тэги:  елка, новый год, харьков, площадь свободы
 
Версия для печати
Loading...
 

Материалы по теме

 
19.12 Центральный парк культуры и отдыха Новый год в парке Горького: открытие елки, 3D-шоу и новогодняя ночь 19.12 Криминал и происшествия Святой Николай зажжет огни харьковской центральной елки под пристальным присмотром правоохранителей и спецслужб 17.12 Общество На Святого Николая в Харькове откроют главную елку города
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

Соцсети

Loading...
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 