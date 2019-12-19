19.12.2019 23:33

В Харькове открыли главную новогоднюю елку (ФОТО)

19 декабря на площади Свободы зажгли главную городскую елку и открыли новогодний городок.



Фото: Василий Голосный

Во время открытия состоялся концерт с участием лучших творческих коллективов Харькова. Дед Мороз и Снегурочка поздравили харьковчан с Днем святого Николая и наступающими новогодними праздниками.



На площади Свободы установлена инсталляция «Звездное небо», которая ведет к главной городской елке. Высота елки - рекордные 40,5 м. Елку украшают около 60 световых кристаллов, 70 светодиодных шаров, около 200 игрушек в виде подарочных коробок, 700 шаров и декоративных бус, 500 страбоскопов. На верхушке находится звезда 3х4 м, а внизу установлена четырехметровая фигура Деда Мороза с санями. Настоящий Дед Мороз будет ждать детей в новом домике, который откроют в канун Нового года.



На открывшейся новогодней ярмарке представлено около полусотни кафе, ресторанов и магазинов. Можно попробовать блюда европейской и азиатской кухонь, угоститься яблоками в карамели, шоколадом, глинтвейном и пряниками, купить сувениры и новогодние костюмы. Возле фудкорта расположены столы и скамейки. На территории городка работает детская зона с мультфильмами, фотозоны со сказочными персонажами и гирляндами.



Также в новогоднем городке работают аттракционы и большой каток.