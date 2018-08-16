16.08.2018 17:54

Смертельный случай ботулизма: полиция изменила квалицикацию дела

Полиция изменила квалификацию уголовного производства, начатого по факту смерти 42-летнего харьковчанина от ботулизма, со статью «Убийство (с пометкой «естественная смерть») на статью о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.



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«Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 3 лет», – сообщили в пресс-службе Нацполиции.



Сейчас полицейские совместно с представителями Главного управления госпотреблужбы в Харьковской области проводят проверки по установлению места приобретения некачественной рыбы.



Правоохранителями принимаются все необходимые меры для установления обстоятельств данного происшествия и привлечения виновных лиц к ответственности.

Напомним, 14 августа в реанимацию областной инфекционной больницы госпитализировали семейную пару с предварительным диагнозом «ботулизм». 15 августа 42-летний мужчина умер в реанимации. Пострадавшим стало плохо 12 августа после употребления в пищу копченой рыбы, которую, по предварительной информации, они приобрели в магазине в поселке Ковяги Валковского района.