Прокуратура разберется, почему при тушении пожара под Харьковом упал вертолет (ВИДЕО)

Начато расследование инцидента с вертолетом спасателей, который вчера упал в реку.
Как сообщает Прокуратура Харьковской области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения относительно инцидента с вертолетом ГСЧС МИ-8 по ч. 1 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта).
Наопним, что вчера, 6 сентября, во время тушения лесного пожара на территории Наталинського лесничества ГП «Красноградский лесхоз» произошел инцидент с пожарным вертолетом МИ-8.
На борту транспортного средства находилось 5 сотрудников ГСЧС, никто из них не пострадал.
Сейчас решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, следственные действия продолжаются.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
На месте происшествия работает ведомственная комиссия ГСЧС.
Кроме того, Красноградский отдел Первомайской местной прокуратуры процессуально руководит в уголовном производстве по факту пожара в лесничестве, начатом по ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Напомним, возгорание на территории лесхоза произошло 6 сентября.
Пожар охватил около 5 гектаров леса. Огнем повреждено частный жилой буднинок. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, устанавливается размер нанесенного ущерба. В настоящее время пожар локализован, продолжается тушение отдельных мелких возгораний.
Сейчас выполняются первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.
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