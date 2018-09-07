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07.09.2018  15:19   

Прокуратура разберется, почему при тушении пожара под Харьковом упал вертолет (ВИДЕО)

Начато расследование инцидента с вертолетом спасателей, который вчера упал в реку.


cfts.org.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения относительно инцидента с вертолетом ГСЧС МИ-8 по ч. 1 ст.  276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта).

Наопним, что вчера, 6 сентября, во время тушения лесного пожара на территории Наталинського лесничества ГП «Красноградский лесхоз» произошел инцидент с пожарным вертолетом МИ-8. 

На борту транспортного средства находилось 5 сотрудников ГСЧС, никто из них не пострадал.
 
Сейчас решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, следственные действия продолжаются. 

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

На месте происшествия работает ведомственная комиссия ГСЧС.
 
Кроме того, Красноградский отдел Первомайской местной прокуратуры процессуально руководит в уголовном производстве по факту пожара в лесничестве, начатом по ч.2 ст.  194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
 
Напомним, возгорание на территории лесхоза произошло 6 сентября. 

Пожар охватил около 5 гектаров леса.  Огнем повреждено частный жилой буднинок.  В результате происшествия погибших и пострадавших нет, устанавливается размер нанесенного ущерба.  В настоящее время пожар локализован, продолжается тушение отдельных мелких возгораний.
 
 Сейчас выполняются первоочередные следственные действия.  Досудебное расследование продолжается.

Источник:   Прокуратура Харьковской области, ТРК Центр
 Тэги:  упал вертолет, пожар, прокуратура, харьков, расследование
 
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