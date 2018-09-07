07.09.2018 15:19

Прокуратура разберется, почему при тушении пожара под Харьковом упал вертолет (ВИДЕО)

Начато расследование инцидента с вертолетом спасателей, который вчера упал в реку.



cfts.org.ua

Как сообщает Прокуратура Харьковской области, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения относительно инцидента с вертолетом ГСЧС МИ-8 по ч. 1 ст. 276 УК Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта).

Наопним, что вчера, 6 сентября, во время тушения лесного пожара на территории Наталинського лесничества ГП «Красноградский лесхоз» произошел инцидент с пожарным вертолетом МИ-8.

На борту транспортного средства находилось 5 сотрудников ГСЧС, никто из них не пострадал.



Сейчас решается вопрос о назначении необходимых экспертиз, следственные действия продолжаются.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

На месте происшествия работает ведомственная комиссия ГСЧС.



Кроме того, Красноградский отдел Первомайской местной прокуратуры процессуально руководит в уголовном производстве по факту пожара в лесничестве, начатом по ч.2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).



Напомним, возгорание на территории лесхоза произошло 6 сентября.

Пожар охватил около 5 гектаров леса. Огнем повреждено частный жилой буднинок. В результате происшествия погибших и пострадавших нет, устанавливается размер нанесенного ущерба. В настоящее время пожар локализован, продолжается тушение отдельных мелких возгораний.



Сейчас выполняются первоочередные следственные действия. Досудебное расследование продолжается.