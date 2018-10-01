Главная Новости Криминал и происшествия Труп старушки обнаружен в квартире на Гвардейцев-Широнинцев
01.10.2018  15:19   

Труп старушки обнаружен в квартире на Гвардейцев-Широнинцев

Тело вероятно убитой пожилой женщины пролежало в помещении три дня.


//kharkovestate.com

Как сообщает NR, ссылаясь на правоохранителей, в Харькове убитая пенсионерка пролежала в своем доме три дня.

Инцидент приключился на улице Гвардейцев-Широнинве, 79-Б.

По данным силовиков, погибшую обнаружила ее внучка.

Эксперты выявили на теле пенсионерки ссадины и синяки.

Из дома старушки 1937 года рождения правоохранители изъяли мужскую кофту, обувь, а также кухонный нож.

В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").

Источник:   NR
 Тэги:  найден труп, старушка, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

В Харькове состоялся первый брейн-ринг среди пенсионеров
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 