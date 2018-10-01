01.10.2018 15:19

Труп старушки обнаружен в квартире на Гвардейцев-Широнинцев

Тело вероятно убитой пожилой женщины пролежало в помещении три дня.



//kharkovestate.com

Как сообщает NR, ссылаясь на правоохранителей, в Харькове убитая пенсионерка пролежала в своем доме три дня.



Инцидент приключился на улице Гвардейцев-Широнинве, 79-Б.

По данным силовиков, погибшую обнаружила ее внучка.

Эксперты выявили на теле пенсионерки ссадины и синяки.

Из дома старушки 1937 года рождения правоохранители изъяли мужскую кофту, обувь, а также кухонный нож.

В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Открыто уголовное производство по статье 115 УК Украины ("убийство").