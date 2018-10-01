Труп старушки обнаружен в квартире на Гвардейцев-Широнинцев

Тело вероятно убитой пожилой женщины пролежало в помещении три дня.
Как сообщает NR, ссылаясь на правоохранителей, в Харькове убитая пенсионерка пролежала в своем доме три дня.
Инцидент приключился на улице Гвардейцев-Широнинве, 79-Б.
По данным силовиков, погибшую обнаружила ее внучка.
Эксперты выявили на теле пенсионерки ссадины и синяки.
Из дома старушки 1937 года рождения правоохранители изъяли мужскую кофту, обувь, а также кухонный нож.
В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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