04.01.2019 18:56

Расправа над турецкими студентками: появились новые данные (ФОТО)

Как нашли убитых, кто они, о самоубийстве хозяйки, фото возможного убийцы.



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Появилась новая информация о погибших турецких студентках.

Как сообщил Укринформу директор Института международного образования университета имени Каразина Алексей Навроцкий, "обе девушки - их имена Букет, ей 22 года, и Зейнеп, ей 20 лет, в прошлом году закончили наше подготовительное отделение вместе с другими иностранцами, а осенью зачислены на первый курс медицинского факультета университета. Обе девушки известны исключительно добросовестным отношением к учебе. обе характеризуются положительно и в быту, мы ни разу не получали информацию о любых проблемах их взаимоотношений с однокурсниками ", - отметил Навроцкий.

По его словам, родители обеих девушек осведомлены о том, что произошло: "Пока продолжаются следственные действия, говорить об их приезде в Харьков рано. Однако, университет готов оказать необходимую помощь в решении вопросов о транспортировке тел студенток на родину".

Согласно информации ресурса Politeka, o личной жизни погибших особо ничего не известно. Правда, одна из них встречалась с парнем из Турции, который часто прилетал к ней в Украину. Но в последнее время отношения не заладились, и они даже публично поскандалили в одном из торговых центров города. Она жаловалась близким на его ревность. С 31 декабря девушки перестали выходить на связь с родственниками и тогда те попросили их однокурсника и земляка проверить, что случилось. Когда 19-летний парень пришел к ним, дверь никто не открыл. Он вызвал полицию, и правоохранители, войдя внутрь, увидели тела девушек и лужи крови. Жители дома говорят, что в ночь с 31 декабря на 1 января слышали крики из седьмого подъезда, но не придали им значения. По информации в социальных сетях, из собственных источников, мужчина, по имени Хюсюнджян, считался "женихом" одной из девушек. Он несколько раз прилетал в Харьков, проведать свою возлюбленную. Однако, в последнее время, отношения между молодыми людьми испортились. Во время последнего визита, между парой, даже, произошёл публичный скандал. Выясняли отношения молодые люди в ТРЦ Караван. Беседа велась на повышенных тонах и за студентку стали заступаться посетители ТРЦ. Не желая публичности, экс-жених представился им как "Мистер Икс" и покинул место конфликта. Окончательное выяснение отношений произошло в Новогоднюю Ночь. Убийца, войдя в арендованую девушками квартиру, с особой жестокостью, расправился с двумя студентками, перерезав каждой из них горло - от уха до уха. Напомним, что по официальным данным, около 9:30 3 января в Киевский райотдел полиции города Харькова позвонил 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он учится в университете имени Каразина. Обе студентки с 31 декабря не отвечали на телефонные звонки.

Квартиру, в которой нашли тела студенток, они снимали полтора года. Девушки жили тихо, ни с кем из соседей практически не общались.

В арендованной квартире многоэтажного жилого дома на улице Валентиновський, 13-а в Киевском районе Харькова сотрудники полиции нашли тела двух молодых женщин с колото-резаными ранами в области горла.

Начато расследование в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 115 УК Украины ( "Умышленное убийстов) с санкцией от 10 до 15 лет лишения свободы.