27.03.2019 18:29

Убийство солдата: защита подозреваемой обжаловала ее арест

Зашита считает содержание под стражей 22-летней харьковчанки необоснованным.



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Как сообщии в пресс-службе прокуратуры, завтра, 28 марта в Харьковском апелляционном суде рассмотрят жалобу защиты 22-летней девушки, подозреваемой в заказном убийстве военнослужащего. Ранее подобную попытку, но безуспешно, предприняла защита самого младшего из обвиняемых.

Напомним, в субботу, 16 марта, случайные прохожие в лесополосе неподалеку от воинской части села Клугино-Башкировка нашли труп мужчины . Как выяснилось, тело принадлежало 26-летнему луганчанину Виталию Черняку, который проходил службу по контракту в 92 ОМБР (дислоцируется в с. Башкировка, Чугуевского района). Правоохранители оперативно задержали всех подозреваемых в убийстве – ими оказались трое подростков (15, 16 и 18 лет) и 22-летняя девушка из Харькова. Мужчину убили несколькими ударами ножом по голове и туловищу. Когда военный потерял сознание – его раздели, одежду и документы сожгли. Все происходящее молодые люди сняли на видео. При этом, что толкнуло на преступление группу молодых людей, пока остается загадкой. Правоохранители озвучили уже три версии возможного развития событий: борьба с наркоманами, месть девушки за изнасилование и жажда наживы (солдат якобы получил на банковскую карту круглую сумму).

Суд первой инстанции избрал всем четверым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Защита самого младшего из подозреваемых попыталась обжаловать данное решение, но безуспешно.