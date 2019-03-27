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27.03.2019  18:29   

Убийство солдата: защита подозреваемой обжаловала ее арест

Зашита считает содержание под стражей 22-летней харьковчанки необоснованным.


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Как сообщии в пресс-службе прокуратуры, завтра, 28 марта в Харьковском апелляционном суде рассмотрят жалобу защиты 22-летней девушки, подозреваемой в заказном убийстве военнослужащего. Ранее подобную попытку, но безуспешно, предприняла защита самого младшего из обвиняемых.  
 
Напомним, в субботу, 16 марта, случайные прохожие в лесополосе неподалеку от воинской части села Клугино-Башкировка нашли труп мужчины. Как выяснилось, тело принадлежало 26-летнему луганчанину Виталию Черняку, который проходил службу по контракту в 92 ОМБР (дислоцируется в с. Башкировка, Чугуевского района). 
 
Правоохранители оперативно задержали всех подозреваемых в убийстве – ими оказались трое подростков (15, 16 и 18 лет) и 22-летняя девушка из Харькова. Мужчину убили несколькими ударами ножом по голове и туловищу. Когда военный потерял сознание – его раздели, одежду и документы сожгли. Все происходящее молодые люди сняли на видео. 
 
При этом, что толкнуло на преступление группу молодых людей, пока остается загадкой. Правоохранители озвучили уже три версии возможного развития событий: борьба с наркоманами, месть девушки за изнасилование и жажда наживы (солдат якобы получил на банковскую карту круглую сумму).
Суд первой инстанции избрал всем четверым меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Защита самого младшего из подозреваемых попыталась обжаловать данное решение, но безуспешно. 
Тэги:  убийство солдата, защита обжаловала, харьков
 
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