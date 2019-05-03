03.05.2019 09:36

Мужчина, после взрыва гранаты оставшийся без обеих ног, нуждается в помощи

Пострадавший находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.



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Напомним, 28 апреля на улице Старогригорьевской мужчина бросил гранату в автомобиль Toyota. В этот момент в машине находился житель Змиева. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где ему были вынуждены ампутировать ноги. Сейчас водитель иномарки находится в реанимации. Следователи полиции открыли уголовное производство по статьям 15, 115 УК Украины ("покушение на убийство"). Подозреваемый во время судебного заседания заявил, что планировал лишь пошутить.

Как рассказали знакомые пострадавшего, Алексей Тараненко работал в такси, а в свободное время играл в составе хоккейного клуба «Альянс». Сейчас его близкие, родственник и друзья собирают средства на медицинскую помощь.



«Алексей Тараненко по-прежнему находится на стационарном лечении в отделении реанимации и интенсивной терапии. Состояние его стабильное, тяжёлое. Врачи и весь медицинский персонал ведут борьбу за его жизнь. Любая помощь от каждого из нас будет очень нужна. Мы с тобой, Дружище!», – написал на своей странице в Facebook хоккеист Кирилл Балычев.