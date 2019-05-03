Мужчина, после взрыва гранаты оставшийся без обеих ног, нуждается в помощи

Пострадавший находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Напомним, 28 апреля на улице Старогригорьевской мужчина бросил гранату в автомобиль Toyota. В этот момент в машине находился житель Змиева. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, где ему были вынуждены ампутировать ноги. Сейчас водитель иномарки находится в реанимации. Следователи полиции открыли уголовное производство по статьям 15, 115 УК Украины ("покушение на убийство"). Подозреваемый во время судебного заседания заявил, что планировал лишь пошутить.
Звезды способны не только наделить активностью и энергией, но и порадовать приятными сюрпризами, в том числе материальными.
Почти весь день в Харькове погода будет пасмурной, лишь к вечеру небо прояснится. Ночью по городу и местами по области небольшой дождь. Днем без существенных осадков. Во второй половине дня осадков не предвидится.
В этот день 1991 года была подписана «Виндхукская декларация», призывающая правительства государств всего мира обеспечивать свободу прессы и ее демократический характер.
влажн.:
давл.:
ветер: