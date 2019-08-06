06.08.2019 15:12

ДТП возле метро «Проспект Гагарина»: МАЗ не пропустил легковушку (ФОТО)

Авария произошла около полудня 6 августа на ул. Вернадского, 2.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля МАЗ, нарушив правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем KIA.

В результате ДТП никто не пострадал.



На водителя МАЗа патрульные составили протокол по ст. 124 КУпАП. Его вину определит суд.

Напомним, сегодня это уже второе ДТП с фурой: около десяти часов утра на Горбатом мосту (на перекрестке ул. Шевченко и ул. Фейербаха) столкнулись грузовик Daf и легковой автомобиль Mitsubishi. По предварительной информации, правила дорожного движения, а именно пункт 13.1 ПДД Украины, нарушил водитель автомобиля Daf. К счастью, оба ДТП обошлись без пострадавших.

А вечером субботы, 3 августа, на окружной между Люботином и Коротичем произошло ДТП с легковушкой и фурой, в котором погибли три человека. Как предварительно установили правоохранители, 50-летний водитель грузовика «Renault» не предоставил преимущество в движении автомобилю ВАЗ 2112. Водитель легковушки применил торможение, однако избежать столкновения не удалось. От полученных травм 56-летний водитель и двое пассажиров легковушки – 22-летний мужчина с 21-летней женой – погибли на месте. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Киевский районный суд Харькова избрал водителю фуры меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.