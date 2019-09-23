Главная Новости Криминал и происшествия Мальчик в коме: врачи спасают подростка после передозировки наркотой
23.09.2019  15:19   

Мальчик в коме: врачи спасают подростка после передозировки наркотой

Полицией проводятся мероприятия по установлению места приобретения наркотического вещества и других обстоятельств происшествия.

Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о госпитализации 16-летнего жителя села Борисовка Липецкого района поступило в полицию 21 сентября в 6:35.
 
Как было установлено, ночью мать обнаружила, что парню плохо и вызвала скорую.
 
По предварительной информации врачей, подросток отравился наркотическим веществом.
 
Сейчас он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.
 
Сведения о событии зарегистрированы в Липецком отделении полиции.
 
Полицией проводятся мероприятия по установлению места приобретения наркотического вещества и других обстоятельств происшествия.
 
Напомним, В 2017 году, был случай - также отравившись наркотиками, впал в кому парень. 2 марта на улице Харьковских дивизий подростки 14 и 15 лет отравились неизвестным наркотическим веществом. Младший из них умер
Тэги:  кома, передозировка, харьков, отравление
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.04 Криминал и происшествия Несовершеннолетняя, которая попала под трамвай на Новых Домах, остается в коме 17.02 Спорт Из больницы выписали соперника харьковского чемпиона, который находился в коме после боя 19.06 Криминал и происшествия В Харькове в результате ДТП пострадал несовершеннолетний
 
 

Видео

У центрі Харкова вночі підірвали банкомат. ФОТО. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 