Мальчик в коме: врачи спасают подростка после передозировки наркотой

23.09.2019 15:19

Полицией проводятся мероприятия по установлению места приобретения наркотического вещества и других обстоятельств происшествия.

Как информирует ГУ Нацполиции, сообщение о госпитализации 16-летнего жителя села Борисовка Липецкого района поступило в полицию 21 сентября в 6:35.

Как было установлено, ночью мать обнаружила, что парню плохо и вызвала скорую.

По предварительной информации врачей, подросток отравился наркотическим веществом.

Сейчас он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

Сведения о событии зарегистрированы в Липецком отделении полиции.

Полицией проводятся мероприятия по установлению места приобретения наркотического вещества и других обстоятельств происшествия.