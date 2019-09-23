Мальчик в коме: врачи спасают подростка после передозировки наркотой

Полицией проводятся мероприятия по установлению места приобретения наркотического вещества и других обстоятельств происшествия.
День склоняет к общительности и легкости. Удачное время для новых знакомств (в том числе романтических), которые впоследствии могут перерасти в нечто большее.
Ночью в воздухе ожидаются сильные заморозки 0–5°С. Ясному утру придет на смену облачная погода, которая продержится до самого вечера. Без осадков.
Вот и наступил момент, когда ночь по своей продолжительности сравнялась с днем.
влажн.:
давл.:
ветер: