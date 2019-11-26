26.11.2019 09:59

Взрыв в центре Харькова: преступникам грозит пожизненное (ФОТО)

По факту взрыва автомобиля на улице Чайковского следователями открыто уголовное производство.



// Нацполиция

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, следователями открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, 25 ноября около 10:13 возле дома по улице Чайковского был взорван автомобиль «Toyota Camry».



Никто из граждан не пострадал. Механические повреждения получили пять автомобилей, находившихся в эпицентре взрыва. Для оперативного выявления и задержания причастных к преступлению лиц по Харькову и области объявлена операция «Перехват». Позже автомобиль вероятных преступников нашли полностью сгоревшим на пустыре по улице Пушкинской.



Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст.15 ч.1. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Розыск лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления продолжается.