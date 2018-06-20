Партия «Відродження» призывает МВД наказать виновных в столкновениях у Харьковского горсовета

«В здание Харьковского городского совета сегодня ворвались несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения. На втором этаже мэрии они разбили стекла, устроили погром и драку, в ходе которой распылили в коридорах мэрии газ, а затем подожгли дымовые шашки. Многим работникам горсовета, которые надышались дымом, потребовалась медицинская помощь. Одного из моих замов кинули в мусорный бак. Полиция за всем этим наблюдала как бы со стороны. Не вмешивалась. Вероятно, потому, что «активисты», ворвавшиеся в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача», – комментирует происходящее Геннадий Кернес.
Мэр Харькова сделал заявление о том, что расценивает «эти антиконституционные действия, а точнее, бездействия силовиков, – как молчаливую поддержку обнаглевших от безнаказанности людей, которые почему-то называют себя активистами».
По его словам, городской совет всеми способами, предусмотренными украинским законодательством, будет обжаловать преступное бездействие работников харьковской СБУ, прокуратуры и полиции.
«Мы не оставим это происшествие без последствий. Я обращусь к депутатам парламента, лидерам фракций с предложением заслушать в Верховной Раде пояснения руководителя Службы безопасности Украины о действиях его харьковского подчиненного, организовавшего погром в здании Харьковского городского совета.
Я благодарен депутатам Харьковского городского совета, которые в заполненном газом сессионном зале проявили принципиальность и продолжили работу», – сказал Геннадий Кернес.