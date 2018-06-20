20.06.2018 13:09

Партия «Відродження» призывает МВД наказать виновных в столкновениях у Харьковского горсовета

В Партии «Відродження» считают действия молодых людей, которые сегодня, 20 июня, пытались сорвать сессию Харьковского горсовета провокацией, направленной на срыв стабильной работы органа самоуправления. «Відродження» призывает МВД как можно быстрее расследовать этот инцидент, оперативно найти нарушителей и привлечь их к ответственности.



// sq.com.ua

Как известно, 20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом сессии произошли столкновения. Неизвестные распылили газ, зажгли дымовые шашки и пытались прорваться в мэрию. Также молодые люди применили файеры.