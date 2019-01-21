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21.01.2019  14:49   

Хоккей. Женская сборная Украины, основа которой - харьковчанки стала участником чемпионата мира (ФОТО)

Хоккейная дружина вернулась в Первую столицу.


//kharkivoda.gov.uа
С 13 по 18 января в южноафриканском городе Кейптаун проходила квалификация женского чемпионата мира по хоккею.
 
Украинская сборная - одна из пяти, которые боролись за единственную путевку в группу В второго дивизиона.
 
Напомним, от харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков - Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислав Скащук.
 
Свой первый матч команда сине-желтых провела со сборной ЮАР и завершила победой 3:1, вторыми украинки победили спортсменок из Болгарии (5:1).
 
16 января наши спортсменки в очередном отборочном матче выиграли у сборной Бельгии 4:1.
 
Все 4 шайбы - на счету харьковчанок.
 
Благодаря этой победе в третьем подряд квалификационном матче женская сборная Украины досрочно обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира.
 
Источник:   ХОГА
 Тэги:  хоккей, женская национальная сборная, харьков, чемпионат мира
 
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