21.01.2019 14:49

Хоккей. Женская сборная Украины, основа которой - харьковчанки стала участником чемпионата мира (ФОТО)

Хоккейная дружина вернулась в Первую столицу.



//kharkivoda.gov.uа

С 13 по 18 января в южноафриканском городе Кейптаун проходила квалификация женского чемпионата мира по хоккею.

Украинская сборная - одна из пяти, которые боролись за единственную путевку в группу В второго дивизиона.

Напомним, от харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков - Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислав Скащук.

Свой первый матч команда сине-желтых провела со сборной ЮАР и завершила победой 3:1, вторыми украинки победили спортсменок из Болгарии (5:1).

Все 4 шайбы - на счету харьковчанок.

Благодаря этой победе в третьем подряд квалификационном матче женская сборная Украины досрочно обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира.