21.01.2019 14:49
Хоккей. Женская сборная Украины, основа которой - харьковчанки стала участником чемпионата мира (ФОТО)
Хоккейная дружина вернулась в Первую столицу.
//kharkivoda.gov.uа
С 13 по 18 января в южноафриканском городе Кейптаун проходила квалификация женского чемпионата мира по хоккею.
Украинская сборная - одна из пяти, которые боролись за единственную путевку в группу В второго дивизиона.
Напомним, от харьковских «Пантер» в сборную Украины вошли семь игроков
- Татьяна Слащева, Инна Вансович, Елена Вансович, Надежда Макаренко, Диана Ковтун, Владлена Тарасова, Владислав Скащук.
Свой первый матч команда сине-желтых провела со сборной ЮАР и завершила победой
3:1, вторыми украинки победили спортсменок из Болгарии (5:1).
Все 4 шайбы - на счету харьковчанок.
Благодаря этой победе в третьем подряд квалификационном матче женская сборная Украины досрочно обеспечила себе место в финальной части чемпионата мира.